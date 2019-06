Addtech köper Thiim med 50 miljoner DKK i omsättning

Det framgår av ett pressmeddelande.

Thiim utvecklar och levererar komponenter och lösningar inom industriell kommunikation, kundanpassad elektronik och elektromekanik. Verksamheten är främst riktad mot OEM-industri, automation och infrastruktur.

Tillträde sker per den 12 juni och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår, uppger bolaget.