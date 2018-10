Activision-spel drog in 500 miljoner dollar i försäljning första dagarna

"Black Ops har fått en riktig succéstart", konstaterar Rob Kostich som ansvarar för Call of Duty-serien.

Antalet spelare under de första dagarna uppges ha varit högre än både förra årets Call of Duty: WWII samt Call of Duty: Black Ops 3.

Activision-aktien handlas ner i förhandeln i New York med 3,6 procent. Hittills i år har den stigit med 23,6 procent.