Stjärnsmäll för Actic – tar nedskrivning på 280 miljoner

”Arbetet med omställningsplan och konceptualisering av erbjudandet fortsätter enligt plan och nedskrivningen har ingen påverkan på den löpande verksamheten i bolaget”, säger Anders Carlbark, vd för Actic, i ett pressmeddelande.

Under det andra kvartalet 2019 uppgick Actics nettoomsättning till 238 Mkr vilket var en minskning från 240 Mkr under samma period 2018. Rörelseresultatet landade i sin tur på minus 1,5 Mkr vilket var en minskning från 20,7 Mkr under samma period i fjol.

Actic har haft ett tufft år på Stockholmsbörsen och är i skrivande stund ner 39,3 procent sedan årsskiftet.