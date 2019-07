Acconeer ökar förlusten i andra kvartalet

"Försäljningen fortsätter att ligga på en bra bit över två utvärderingskit per dag, i andra kvartalet sålde vi 249 stycken kit och vi tror att med fler distributörer på fler marknader kan vi redan i år öka den takten till mer än tre per dag", skriver vd Lars Lindell.

Bolagets försäljning av sensorn Digi-Key har tagit fart under kvartalet och under kvartalets gång sålde bolaget omkring 20.000 sensorer, medan motsvarande siffra för första kvartalet var cirka 2.000.

"Vi förväntar oss att se ytterligare lanseringar under andra halvåret av 2019. Intäktsutvecklingen under kvartalet kom in i enlighet med våra förväntningar. Vi bibehåller den kostnadsnivå vi etablerade under första kvartalet, en nivå vi anser vara långsiktigt lämplig tills intäktsökningarna är mer substantiella", skriver Lars Lindell vidare.