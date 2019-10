Academedias barnaskara växer

Det framgår av ett pressmeddelande.

Genomsnittligt antal barn och elever som gick på någon av Academedias förskolor eller skolor var 81.468 (78.770) under kvartalet. Tillväxten i alla tre skolsegment är helt hänförlig till organisk tillväxt och siffrorna är preliminära, skriver Academedia.

I Tyskland har sex nya förskolor med cirka 500 platser öppnats under augusti och september 2019. Det innebär en ökning på 16 procent i relation till antalet platser i slutet av juni 2019. Under verksamhetsåret 2019/20 planeras ytterligare nio nystarter med drygt 600 platser. I tillägg så finns redan kontrakterade nystarter med cirka 1.800 platser totalt, vilket innebär att inom ett par år kommer antalet förskoleplatser i Tyskland vara 6.000. Utöver detta finns en ytterligare pipeline av nystarter som är under förhandling, heter det.

Under föregående verksamhetsår 2018/19 påverkades den svenska förskoleverksamheten av ett antal strategiska beslut för att förstärka marginalen. En översyn av enhetsportföljen genomfördes och det har bland annat medfört att tolv enheter avyttrats eller stängts. Antalet barn har minskat med cirka 800 till följd av dessa beslut och under 2018/19 bidrog de tolv enheterna med cirka 100 miljoner kronor i omsättning.