Academedia ökar takten i förskoleexpansion i Tyskland

Under perioden juli-september öppnade Academedia åtta skolor inom segmentet Förskola. Under oktober-december förvärvade bolaget tre enheter och öppnade ytterligare tre, varav två i Tyskland. Under det pågående verksamhetsåret 2019/20 planeras ytterligare cirka fem nystarter inom segmentet.

Academedia-aktien har gått starkt under fredagen och är i skrivande stund upp 10 procent, innebärande ett börsvärde på strax över 6 miljarder kronor för bolaget.