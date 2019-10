Aktiemäkleri och Ellos lyfte intäkterna för ABG Sundal Collier

ABG Sundal Colliers intäkter för kvartalet steg med 18 procent till 271 miljoner norska kronor samtidigt som personalkostnaderna för de 279 anställda steg med 12 procent till 150 miljoner kronor. Intäkterna per anställd uppgick till 0,97 miljoner norska kronor, upp från 0,84 miljoner under samma period i fjol och kostnaderna per anställd var 0,79 miljoner, upp från 0,73 miljoner i fjol.

Bankens operativa kostnader i relation till intäkter uppgick till 80,8 procent, ner från 86,8 procent under samma period i fjol.