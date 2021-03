AAC Clyde Space köper mätinstrumentbolag för 75 Mkr

Innehåll från Cash IT Annons

Just nu pågår en snabb utveckling inom handeln där konsumenter ställer allt högre krav på valfrihet när det kommer till betalsätt. Cash IT som levererar kassasystem för butiker satsar stort för att möta detta, inte minst genom partnerskapet med Swish.

Mobila betallösningar som Swish ökar mycket snabbt i popularitet, och coronapandemin har boostat efterfrågan på beröringsfria betalsätt ytterligare. Detta sätter press på handlare att tillgodose de nya kraven där kortbetalning inte längre räcker som komplement till kontanter.

Cash IT levererar skräddarsydda kassalösningar och betaltjänster till enskilda butiker och internationella butikskedjor i hela Skandinavien. För ett år sedan utökades produktportföljen med en interaktiv kundskärm som integreras i kassasystemet. På skärmen visas en sammanställning av skannade varor som sedan kan omvandlas till en dynamisk QR-kod för Swish-betalning, unik för den specifika transaktionen. Cash IT:s partnerskap med Swish är en viktig pusselbit som möjliggör snabba och säkra betalningar berättar Robert Karlsson, vd på Cash IT.

– För personalen räcker det med att trycka på en knapp för att konsumenten sedan ska kunna genomföra betalningen via Swish, helt kontaktlöst. Efter betalningen kan ett digitalt mejlkvitto erbjudas via skärmen. Lösningen ger en ökad tydlighet gentemot konsumenten som ser precis vad som händer. Men den innebär också en ökad trygghet för handlaren som har en skärm skild från kortterminalen, så att betalning kan ske oavsett situation, säger han.

Swish vinner mark i fysiska butiker

För Swish är partnerskapet med Cash IT mycket viktigt för att kunna möta de 7,6 miljoner användarna även i butiker.

– Att få komma ut mer i fysisk miljö är en viktig del i vår framtidsvision. Implementationen som Cash IT har gjort genom sin kundskärm är fantastiskt fin och ger konsumenterna ett mervärde. Lösningen är dessutom mycket säker tack vare vår starka autentisering via BankID, säger Anders Edlund, Head of Business Development på Swish.

Cash IT:s kundskärm kan även användas av B2B-företag för signering av digitala följesedlar när kunder hämtar ut varor som ska faktureras. Ekonomiavdelningen kan enkelt komma åt informationen i efterhand eftersom signeringen lagras.

Smidiga integrationer ger mervärde

Skärmen kommer precis som Cash IT:s andra lösningar med nyckelfärdiga integrationer mot kundernas affärssystem.

– Tekniken som vi erbjuder är enkel att koppla ihop med alla de ledande affärssystemen och e-handelsplattformarna som finns på marknaden. Genom att automatisera flödet får våra kunder till en omnikanal där exempelvis lagersaldot uppdateras i realtid efter ett genomfört köp. Där ligger vi väldigt långt framme, säger Robert Karlsson.

Om Cash IT

Cash IT är ett företag med över 20 år i branschen som levererar den senaste värdehöjande tekniken för att din butik eller retailkedja ska bli så effektiv, lönsam och konkurrenskraftig som möjligt. Med hjälp av kassasystem och betallösningar med realtidsintegrationer till affärssystem får Cash IT e-handel och fysisk handel att lira med varandra.

