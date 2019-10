Fed sänker räntan för tredje gången i rad

Under onsdagen har viktiga makrosiffror ramlat in, men två viktiga siffror kommer senare i veckan: Feds favoritmått PCE (privatkonsumtion och inflation) och den månatliga jobbsiffran.

Onsdagens makroskörd visade att USA:s BNP steg med 1,9 procent i tredje kvartalet enligt första beräkningar från handelsdepartementet, vilket var över förväntningarna på 1,6 procent. Under andra kvartalet steg BNP med oreviderade 2,0 procent. Tredje kvartalets BNP-statistik pekar på en fortsatt stark köpkraft hos amerikanerna vars konsumtion steg 2,9 procent vilket var över analytikernas prognos på 2,6 procent. De fasta bruttoinvesteringarna minskade med 1,5 procent under kvartalet vilket var en mindre nedgång än de minus 6,3 procent som siffran uppgick till under det andra kvartalet. Bostadsinvesteringarna steg i sin tur med 5,1 procent.

En annan viktig siffra var antalet sysselsatta i den privata sektorn i USA, som ökade med 125.000 personer i oktober enligt en undersökning från ADP Employer Services. Enligt Bloomberg News enkät väntade marknadsaktörer att sysselsättningen skulle öka med 110.000 personer enligt denna mätning.