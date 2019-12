Urstarka jobbsiffror från USA – börsen tar glädjeskutt

Den amerikanska arbetsmarknaden gick urstarkt i november. Enligt Bloomberg News prognosenkät väntades antalet sysselsatta öka med 183.000 personer – men den siffran bräcktes när 266.000 nya jobb rapporterades in under månaden.

Även den löneökningstakten kom in i linje med förväntningarna och ökade med 3,1 procent att jämföra med prognosen på 3,0 procent. Den genomsnittliga arbetstiden per timmar kom in som väntat på 34,4 timmar.

I samband med dagens statistik justeras också sysselsättningssiffran för oktober upp, till 156.000 nya sysselsatta från ursprungligen 128.000.