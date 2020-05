Zuckerberg har mest rätt i Twitter-fejden

På fredagen tog Twitter ett steg till och censurerade Trumps inlägg om protesterna mot polisvåldet mot svarta. Det löd: ”Just spoke to [Minnesota] Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!” Motivationen för att stoppa inlägget var att det bryter mot Twitters regel att man inte får glorifiera eller uppmana till våld.