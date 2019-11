Weil debatterar utifrån känsla mer än förnuft

Robert Weil är en aktningsvärd person. Exempelvis har han som få samtida förmögna svenskar bidragit ekonomiskt till kulturlivet, bland annat med Judiska Teatern och konsthallen Magasin 3. Det är också positivt och viktigt att näringslivsprofiler deltar i samhällsdebatten. Men Robert Weils resonemang i artikeln ”Kapitalismen har tappat kompassen” (Di debatt 7/11) tål att utvecklas. Han beskriver inte på vad sätt kapitalismen har misslyckats eller vad som bör göras.

Han hänvisar till ”de underbara åren 1945 till 1975”. Det är lite märkligt, för även om Europas ekonomier då växte och de statliga investeringarna var höga, så var det från låga nivåer. Skillnaderna mellan rika och fattiga var i realiteten väsentligt större än i dag eftersom den lägsta nivån var så låg.

Det är svårt att hitta tillförlitlig statistik före 1960. Vad vi vet är att 1960-1972 steg de svenska reallönerna med 3-4 procent per år, 1970-1995 var inflationen hög och reallönerna steg bara 0,5 procent per år. Sedan tog det fart igen, 1995-2018 steg de med 2,2 procent per år. Och Ekonomisajten Ekonomistas, som drivs av några av landets mest kvalificerade forskare, ifrågasätter om klyftorna verkligen ökar i väst. Slutsatsen Daniel Waldenström drar (2/10) är snarare att läget är ganska stabilt sedan 1990.