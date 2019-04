Slå världen med häpnad - inför absolut förbud

Att framtvinga nedbrytningsbart ersättningsmaterial skulle förbättra närmiljön. Men eftersom förpackningsmarknaden är global har det spridningseffekter. Om Sverige skulle skapa en plastfri förpackningsmarknad inom livsmedelshandeln har det stor betydelse också för andra länder eftersom våra bolag finns där. Vad Ica, Willys och snabbmatskedjorna gör i Sverige slår igenom i Indien och tvärtom.

En annan aspekt av just Indien är den uppenbara miljöopportunism som Modi har gjort till en del av sin plattform. Han är på många sätt en del i den nationalistiska populistvåg som präglar så stora delar av världen just nu. Men den behöver inte stå i motsats till miljöintressen, tvärtom. Make America great again kan när som helst bli Make America clean again. Miljöfrågor som nedskräpning och luftkvalitet är lättbegripliga, konkreta, moralistiska, ganska auktoritära och lösningarna ger snabbt resultat. Det är ingen slump att diesel- och plastförbud påfallande ofta börjar som lokala.

Och det är ingen slump att det är då industrierna reagerar. På fordonsmarknaden har lokala dieselförbud varit centrala för utvecklingen av elbilar. Då vet alla vad som gäller. Det är likadant med plastnedskräpningen av haven. Säg absolut nej och slå världen med häpnad.