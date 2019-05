Vill C och L ha det så här?

För det första är Sverigedemokraterna inte nazister och behandlas i praktiken inte som sådana av de andra riksdagspartierna. SD var tillsammans med MP och V en av signatärerna till Försvarsberedningen. SD och L lade i maj en gemensam reservation i näringsutskottet om kärnkraft. Och Jimmie Åkesson och Jan Björklund åkte på gemensam valturné.

För det andra skapar strategin återigen ett formidabelt utrymme för SD. Sveriges statsminister anklagar partiet för det värsta man kan säga i ett europeiskt land, varpå SD lugnt tar rollen som det sunda förnuftets röst i fråga efter fråga. De andra partiernas hysteri och ödesmättade hotbilder gjorde att SD framstod som lugnet självt och att Jimmie Åkesson i sin valfilm till slut blev ganska ensam om att formulera en positiv framtidsvision om Europa. Och statsministerns domedagspredikan hjälpte honom varje dag.

För det tredje stärker Löfven ett av Rysslands mest populära narrativ: att väst latent lutar åt fascism och nazism. Det budskapet hamrades in för att undergräva Ukrainas legitimitet. Ryska kanaler som RT och Sputnik News har under våren haft en liknande kampanj mot Polen och får nu draghjälp av den svenska statsministern. Sputniks rapportering om SD:s t-baneaffisch avslutades med påståendet att Sverige under kriget var starkt pronazistiskt, att Hitlertyskland ägde gruvor i Norrland och att Sveriges agerande under kriget är djupt kontroversiellt.