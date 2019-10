Vikten av att försvara industrin

Leif Östlings memoarer ”I backspegeln”, som publicerades på Ekerlids förlag i veckan, har samma karaktär som texten i ”I did it my way” (Frank Sinatra). Östling gjorde det han ansåg krävdes och ångrar inte mycket.

Fakta är att han klarade upp- och nedgångar i Scania under fyra decennier. Han utvecklades till en tydlig, principfast ledare som inte var rädd att ta konsekvenserna av sin hållning. Han skulle inte ha överlevt en vecka i den offentliga sektorn.

Boken är en rik källa att ösa ur för den som närmare vill förstå hur turerna gick när Volvo, Scania och övriga europeiska och amerikanska fordonsbolag var på jakt efter partners från mitten av 1990-talet och en bit in på 2000-talet. Alla var både potentiella köpare och uppköpsobjekt. Alla smidde ränker.

Fusionerna motiverades av idén att man måste vara stor för att klara sig. En av skalekonomins främsta förespråkare var vid den tiden Investors nytillträdda ordförande Percy Barnevik, tillika vd för det fusionerade ABB. Men Leif Östling var inte imponerad av Barnevik och hans teser. Han konstaterar att utspel om potentiella synergier sällan synas, att affärslogiken ofta saknas och att storlek inte är någon garanti för lönsamhet.

Östling irriterades också av att Barnevik var en stark förespråkare för ”den nya ekonomin”. Det innebar att gamla industriinnehav som Scania skulle säljas för att generera pengar till nya investeringar, som it-portalen Spray.

I efterhand kan man konstatera att det var rätt att uppmärksamma it-revolutionen, dagens plattformsekonomi bygger på den. Men få investerare tjänade pengar under den första fasen, delvis därför att de inte ställde tillräckligt mycket frågor, men också därför att det tog tid för marknaden att mogna.