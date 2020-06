Vi behöver åter tro på den värld vi skapat

Den världsordning som nu kritiseras grundlades på ett möte i Placentia Bay, Kanada i augusti 1941 mellan USA:s president Franklin D. Roosevelt och Storbritanniens premiärminister Winston Churchill. Under pågående världskrig möttes ledarna för de två allierade länder som skulle komma att konstruera den värld som formades efter andra världskrigets ödeläggelse. Ur ruinerna uppstod en ny världsordning.

Denna världsordning syftade till att freda världen från nya krig, säkerställa att alla människor skulle få leva i fred, frihet och med god levnadsstandard. Och den innehöll en global ekonomi och fri världshandel. Dessa målsättningar stipuleras i ”the Atlantic Charter”, ett gemensamt utlåtande efter mötet, som ligger till grund för de internationella organen FN och Nato samt det multilaterala handelsavtalet GATT. Bedömningen att det framgent skulle behövas internationella organisationer, samarbete och dialog mellan länder, friare rörlighet och världshandel, ett globalt tänk gällande investeringar och valutor samt respekt för människors rättigheter och liv var både insiktsfullt och modigt.

Det som följde efterkrigstidens, till stora delar, konstruktiva samförståndsanda var decennier av aldrig tidigare skådad utveckling. Efterkrigspolitiken, både vad gäller investeringar och internationellt samarbete, har gjort världen rikare och givit oss den bästa av tider. Inflationsjusterade siffror från projektet Our World In Data från University of Oxford visar att de senaste 75 åren har BNP-utvecklingen per capita i världen varit den överlägset starkaste i historien.