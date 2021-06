Vem är ansvarig för regeringens politik?

Innehåll från C Security Annons

I den bästa av världar springer inga husdjur bort, barn försvinner inte och fordon blir inte stulna, men tyvärr ser det inte ut så i dag. C Security Systems affärsidé är att skydda männi-skor, djur och mobila tillgångar. Jacob Lundberg, vd, berättar om att göra det omöjliga möj-ligt, att kunna spåra husdjur och att alla stjärnor på IoT-himlen står rätt nu.

Det har varit ett bra år för C Security Systems. Efter att i många år ha varit nischade inom båtlarm har C Security Systems förvandlats till ett innovativt IoT-bolag i teknikens absoluta framkant. Det helägda dotterbolaget Spåra Group utvecklar en unik teknikplattform, med bred tillämpning, som kombinerar nydanande tekniker för att uppnå helt nya funktioner.

– Vi startade Spåra Group och utvecklade en teknik som öppnar upp för helt nya affärsmöjligheter för såväl konsumenter som företag. Genom att kombinera flera banbrytande tekniker kan vi lösa kund-problem som tidigare varit olösliga vilket, så klart, är oerhört spännande. Spåra är ingen vanlig GPS-sändare, GPS-tekniken är bara en komponent. En Spåra har helt överlägsen batteritid och låga upp-kopplingskostnader. Inga dyra GSM-abonnemang behövs. Internt har vi dividerat om Spåra ska kallas spårsändare eller tracker men det stämmer ju inte riktigt eftersom den är unik i sitt slag. En Spåra är en spåra, helt enkelt.

Produkter med ”evigt liv”

Spåraplattformen använder den senaste cellulära kommunikationstekniken som ger låg uppkopplings-kostnad, överlägsen täckning och låg strömförbrukning. Den i grunden låga strömförbrukningen sänks ytterligare genom en patenterad teknik som använder sensordata på ett innovativt sätt. Resultatet är extremt låg strömförbrukning vilket är direkt avgörande för många IoT-tillämpningar. I skrivande arbetar bolaget långt framme med utvecklingen av nästa produkt – en spårsändare med en integrerad solcell som ger Spåran ”evigt liv” i alla normala ljusförhållande.

– Det innebär rent faktiskt att Spåra kan skydda både människor, djur och rörliga föremål, på ett sätt som både förenklar och skapar trygghet för kunderna. Kunderna behöver inte bekymra sig över att ladda batterier eller oroa sig för att de ska ta slut. Ett exempel på tillämpningsområden är vår första produkt med ”evigt liv”, en spårsändare för hundar. Ett annat initiativ handlar om att digitalt övervaka lantdjur på bete; här har vi stöd från Jordbruksverket med 5,5 miljoner.

En marknad i stark tillväxt

Den globala marknaden för skydd och övervakning av uppkopplade rörliga enheter är i stark tillväxt vilket är en sporre för teamet på C Security Systems. Jacob talar entusiastiskt om framtiden och hur den moderna tekniken möjliggjort nya tillämpningar.

– Det vi i dagligt tal kallar IoT eller sakernas internet på svenska är på väg att förändra hur vi männi-skor lever och arbetar för all framtid. Idéerna har funnits länge men det är först på senare tid som det går att få ekonomi i det hela – och nu går det fort. Alla stjärnor står nu rätt på himlen. Genom att kom-binera kommunikation, datorkraft, maskininlärning och innovativa sensorer kan vi automatisera pro-cesser och koppla upp både människor och saker. Självkörande bilar, uppkopplade byggnader och smarta kontaktlinser är några exempel på vad vi kommer att se under de kommande åren. Marknaden för skydd och övervakning av mobila tillgångar såsom gods, verktyg, maskiner och fordon växer kraftigt. Här har C Security Systems skaffat sig en spännande position genom sitt tekniska försprång.

Ökande hemester skapar nya behov

C Security har dock inte övergivit sina rötter. Medan marknaden för fritidsbåtar drabbas hårt i många länder ser läget annorlunda ut i Sverige. Hemestrandet har givit marknaden ett uppsving. Mot den bakgrunden lanserade C Security nya C-pod Mini under 2020 – marknadens minsta, smartaste båt-larm för det uppkopplade båtlivet.

– Vår nya teknik paketeras under varumärkena C-pod för båtar och Spåra för alla andra användnings-områden, förklarar Jacob. Det svenska friluftslivet och semestrandet skapar ett ökat behov av trackers och säkerhetssystem i allt från ryggsäckar och cyklar till husvagnar och båtar. Efterfrågan är lika stor från slutkund som från företag som vill öka konkurrenskraften i sin affär. Från vår sida handlar det ju om att vi och tekniken ska leverera peace of mind - och det gör vi, avslutar Jacob.

Om C Security

C Security är ett IoT-bolag med en vision om en trygg värld. För att göra visionen till verklighet ut-vecklar företaget smarta sensorsystem för att skydda människor, djur och rörliga föremål.

Kärnverksamheten är att kombinera olika tekniker för att göra smarta sensorsystem ännu smartare för att hjälpa företag öka konkurrenskraften i sin affär genom nya innovativa lösningar för skydd och övervakning av mobila tillgångar. C Securitys varumärken - Spåra och C-pod - hjälper människor att skydda allt de bryr sig om och alla de älskar.

Läs mer om CSecuritys produkter här