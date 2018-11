Vasallstat blir man först utanför EU

Godkänns avtalet (av Europeiska rådet, sannolikt den 25 november) innebär det att en hård brexit undviks i mars.

Det är dock mycket långt dit. I London kommer det an på Theresa May att övertyga sin egen djupt splittrade regering om överenskommelsens förtjänster (överläggningar pågick under onsdagskvällen).