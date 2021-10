Var vaksam mot MP:s totalitära tendenser

Miljöpartiets språkrör Per Bolund ägnade mycket av sin tid i söndagens tv-debatt åt att berömma sig för den gröna omställning som sker i näringslivet.

RÖDA MATTAN. Per Bolund tog åt sig äran av gröna industrisatsningar, och låtsades inte om att den stora omställningen av näringslivet är marknadsstyrd.

Han sa att det är regeringen som bygger upp gröna industrier ”som anställer tiotusentals människor i Norrland”. ”Vi har startat Hybrit.” ”Det finns en massa företag som nu ställer om till att bli fossilfria och hållbara. Det är tack vare MP:s politik.”

Dessa förhävelser, lika måttlösa som felaktiga, är dömda att genomskådas av tv-tittarna. Industrier startas varken av partier eller av regeringen, även om initiativ som Industriklivet givetvis är lovvärda.

Miljöpartiet har förvandlats från ett frihetligt till ett dirigistiskt parti, där idealet är att statliga interventioner ska åstadkomma önskad företagsamhet. Att näringslivet kan ha någon utvecklingslinje som inte är formulerad av politiker är främmande för Miljöpartiet. Att marknadskrafter kan tvinga fram utveckling och innovationer i en hållbar riktning ingår inte i tankefiguren.

Följaktligen tar Miljöpartiet som regeringsparti åt sig äran av den positiva utvecklingen. Men när frågan ställs om varför kärnkraften stängs är det plötsligt inga politiska beslut som ligger bakom, utan marknaden, enligt Miljöpartiet.

Det strider likaså mot Miljöpartiets självbild när människor av egen övertygelse köper exempelvis en elbil. Det är alltid tack vare en statlig premie som det uppstår en efterfrågan på elbilar. Per Bolund tillrättavisade för övrigt Nyamko Sabuni när hon sa att det finns 80 000 elbilar i Sverige. Enligt Bolund är det 300 000, och tv-tittarna tror kanske på det fast det inte stämmer (Bolund räknade utan att berätta det in alla laddhybrider). Och han förnekade att det finns en elbrist i Sverige, trots att Sydsverige sedan några veckor försörjs av kol och olja.

Man skulle kunna tro att detta enbart är den typ av stora ord som politiker generellt hänfaller åt. Det ingår ju i spelets regler att förstora upp egna insatser.

Men det här är något annat. I det svenska Miljöpartiets utveckling har en totalitär tendens uppstått.

Partiledarna fick svara på en fråga om man kan tänka sig att för klimatets skull införa likartade inskränkningar av fri- och rättigheter som skedde under coronapandemin, vilka enligt programledarnas beskrivning ”saknade motstycke under modern tid”. Endast en sträckte upp handen - Per Bolund.

Frågan kunde inte missförstås. Den handlade om begränsningar av rörelsefrihet och av företags möjligheter att verka, och det handlade om sådana åtgärder som är beslutade av statsmakten utan föregående politisk debatt.

Till bilden kan läggas den kongressmotion som ett 30-tal medlemmar ställt sig bakom, bland annat riksdagsledamoten och tidigare språkrörskandidaten Rebecka Le Moine. Den kräver att 15 minuter av varje Aktuellt- och Rapportsändning ska ägnas åt klimatet. Partiets kommunalråd i Göteborg, Karin Pleijel, stödde motionen och sa till SvD att hon har retat sig på att det är för mycket nyhetsrapportering från ”ekonominytt, sportnytt och allt vad det är”. Att denna motion kunde få sådan uppslutning visar att partiet inte har en självklar känsla för pressfrihet och oberoendet hos public service.

Det som uppmärksammades mest var att Per Bolund kallade oppositionen till höger ”blåbrun”, och att SD-ledaren Jimmie Åkesson protesterade mot detta. Är jag nazist? frågade Jimmie Åkesson. Per Bolund tvingades medge att han inte ser Åkesson som nazist (vilket är den enda politiska konnotationen med färgen brun).

Man kan tycka illa om partiet Sverigedemokraterna, givetvis, men det är skadligt att uttrycka detta som Per Bolund gör. Tillvägagångssättet är följande: Man nämner ett laddat känsloord som en blinkning till de egna supportrarna. När man konfronteras med vad man menar så påstår man plötsligt att det var något annat man menade. Det finns en politiker som är särskilt förknippad med denna debattmetod: Donald Trump.

Det alienerar väljare när regeringen delegitimiserar oppositionen - att så tydligt signalera sin inställning att alternativet till att regeringen sitter kvar är att nazister tar över.

Miljöpartiet skadar det politiska samtalet.