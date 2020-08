Väntat val, men inte det mest strategiska

LEDARE. Presidentkandidaten Joe Biden bröt mot sin egen utfästelse om att det amerikanska folket inte kommer att behöva oroa sig för hans Twitterkonto om han blir president. Under tisdagen (11/8) annonserade nämligen Biden sin vice presidentkandidat via just Twitter – Kamala Harris, senator från Kalifornien, och presidentkandidat i årets val men som hoppade av redan innan det första primärvalet. Valet var väntat så till vida att det var förhandstippat och att det innan primärvalsdebatterna drog igång under senvåren 2019 spekulerades i att Biden och Harris var ett troligt radarpar. Valet är dock inte det mest strategiska inför presidentvalet den 3 november 2020.