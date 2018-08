Valutorna som presterat sämst i år - svenska kronan i bottenligan

Även den sydafrikanska randen har pressats i oron kring Turkiet och nådde tidigt under måndagsmorgonen nivåer som inte setts sedan 2016. Totalt har randen tappat 11,6 procent mot dollarn.

En tveksam tredjeplats går till Argentinas peso som rasade brant tidigare i år innan landet fick ett nytt stödpaket från Internationella valutafonden. Under de senaste veckorna har den argentinska peson kommit under förnyad press efter oron i Turkiet och uppdagandet av en ny politisk skandal kring det tidigare presidentparet Cristina och Nestor Kirchener.

Kronan har fortsatt försvagas mot såväl dollarn som euron sedan månadsskiftet och fortsatte ner när investerarna flydde till säkrare tillgångar under förra veckans politiska oro. Under måndagsmorgonen försvagades den svenska kronan ytterligare men har återmhämtat sig något under dagen och handlas vid kl 12.30 kring 10,4211 mot euron och 9,1524 mot dollarn.

Ytterligare tapp är sannolikt att vänta enligt storbanken Nordea.