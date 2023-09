Välkommet med bättre politik för företagande

Hittills har inga regler ändrats. Men regeringen har gett tydliga besked om inriktningen, som skulle kunna ge en ökad investeringsvilja redan nu.

I januari meddelade Elisabeth Svantesson att utredningen om 3:12-reglerna – det som också kallas entreprenörsskatten – hade fått nya direktiv. Uppdraget att föreslå en höjning av skatten ströks, likaså förbudet mot att komma med förslag som skulle sänka skatteintäkterna. I stället skrevs det in att utredningen ska komma fram till förslag som ytterligare främjar entreprenörskap. Ägarskiften mellan närstående och till personal ska också underlättas.

I en Di-intervju på torsdagen sa Elisabeth Svantesson att utredningen ska få ett ytterligare uppdrag. Det gäller att personaloptioner i fåmansföretag inte ska beskattas som inkomst av tjänst, utan som inkomst av kapital.

Elisabeth Svantesson berättade också att expertskatten ska förlängas. Utländska arbetstagare som nästa år antingen tjänar över 114 600 kronor i månaden eller har klassats som specialister ska nu kunna få lägre skatt i sju år i stället för fem. En bra förändring av ett skatteundantag som blivit nödvändigt på grund av Sveriges internationellt sett höga marginalskatter.

På torsdagen meddelade också näringsminister Ebba Busch att det blir ytterligare regelförenklingar för företagare. Bland annat ska ett antal statliga myndigheter få i uppdrag att hitta förenklingsmöjligheter i regelverk som påverkar företagens regelbörda.

En startup-boom har ägt rum i Sverige de senaste åren, och det har underlättats betydligt tack vare att arvsskatten och förmögenhetsskatten avskaffades på 00-talet. Utgångsläget är alltså gott.

Men Sverige har fortsättningsvis betydande hinder för ökad tillväxt och incitament för företagare, främst på grund av att skatterna generellt är för höga. Exempelvis är skatten på kapitalinkomster hög i internationell jämförelse – i vissa länder kan den rent av vara noll vid aktieutdelning eller bolagsförsäljning.

Normen för inkomstskatt i Sverige har på något märkligt sätt blivit 52 procent (plus arbetsgivaravgifter). Den senaste reträtten i skattepolitiken handlade just om det, att regeringen anser att det är rätt och riktigt att lika många, eller fler ska betala just 52 procent. Om regeringen inte heller mäktar med att ta bort Socialdemokraternas avtrappning av jobbskatteavdraget blir högsta marginalskatten även i fortsättningen 55,5 procent (plus arbetsgivaravgifter).

Att den moderatledda regeringen inte har lyckats bryta med den här 52-procentsnormen har tyvärr betydelse för företagare. 3:12-reglerna handlar om att skatten vid aktieutdelning och vid bolagsförsäljning tas ut på högsta marginalskattenivån om man inte håller sig under ett takbelopp. Skatten på utdelning under taket är 20 procent.

3:12-reglerna gäller ägare som är aktiva i sitt eget bolag, så kallade fåmansföretagare. De infördes eftersom politikerna var rädda för att företagare i stor utsträckning skulle ta ut aktieutdelning i stället för lön.

Bakom dessa regler finns synen att många företagare inte är riktiga entreprenörer utan bara löntagare i bolagsförklädnad. Denna idé har blockerat skattepolitiken i decennier. Den moderata finansministern Anders Borg omhuldade detta synsätt och ville klämma åt fåmansföretagare med högre skattesats och mindre generösa beloppsgränser. Socialdemokrater har alltid velat göra det.

I Di-intervjun säger Elisabeth Svantesson att ”det är otroligt viktigt att vi har fler entreprenörer som stannar och växer i Sverige”. På frågan om hur hon ser på Anders Borgs inställning till 3:12-reglerna säger hon: ”Vi vet mer om de här reglerna nu än vad vi gjorde då.”

Det är befriande ord. Den nya borgerliga regeringen har tagit ett rejält kliv bort från det läge där företagare mest sågs som skatteplanerare. Framöver kan entreprenörer i stället betraktas som innovatörer, jobbskapare och tillväxtmotorer.

Lyssna på senaste avsnittet av Di:s ledarpodd om skatteturbulensen i budgeten och Spotifys strömmade svarta pengar.