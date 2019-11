Vägen in i väggen

2010 övertog Arbetsförmedlingen kommunernas ansvar för integrationen. Varje nyanländ skulle ha ett Etableringssamtal, få en Etableringsplan och en Etableringslots. Lotsen fick betalt per månad och bonus om den nyanlände fick jobb. Utvärderingarna visade på liten eller ingen effekt och problem med fusk hos lotsarna som ofta var privata. Systemet slopades.

Den nya S-MP-regeringen som kom 2014 satsade på 30 000 Traineejobb som var i olika grad subventionerade anställningar samt helstatliga beredskapsarbeten. Traineejobben upplevdes som krångliga, blev ett hundratal och beredskapsarbetena blev aldrig av. Under flyktingkrisen introducerades branschvisa Snabbspår. Det blev en flopp. Arbetsförmedlingen klarade inte av uppgiften och antalet snabbspårade nyanlända inskränkte sig till ett fåtal.

2018 tyckte regeringen att stödsystemen hade blivit krångliga och fem av dem, Instegsjobb, Särskilt anställningsstöd, Förstärkt särskilt anställningsstöd, Traineejobb Välfärd och Traineejobb Brist slogs ihop till ett enda: Introduktionsjobb. Staten står för 80 procent av lönen.

Arbetsförmedlingen informerar om Introduktionsjobb så här: ”du som är nyanländ, fyllt 20 år, deltar i ett etableringsprogram eller under de senaste 12 månaderna har deltagit i ett etableringsprogram eller under de senaste 12 månaderna har avslutat ett etableringsprogram eller under de senaste 36 månaderna har fått uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem” kan få ett introduktionsjobb. Det förstår ingen.

Enligt Januariöverenskommelsen ska Arbetsförmedlingen stöpas om helt. Centerpartiet ska återinföra en variant av lotssystemet från alliansåren, vilket har fått hela regeringsbildningen att gunga, samt ett Ingångsavdrag, det vill säga återigen sänkt arbetsgivaravgift.