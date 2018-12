Vädra ut DÖ-andan

DÖ försköt makten över den ekonomiska politiken långt ut på vänsterkanten och avväpnade oppositionen under hela förra mandatperioden. Varje gång Magdalena Andersson kom med sin budget till riksdagen utspelades samma fars. Emil Källström från Centerpartiet sa att den var företagsfientlig, Mats Persson från Liberalerna att den var oansvarig, Jakob Forssmed från Kristdemokraterna att den var skadlig och dåvarande ekonomiskpolitiske talespersonen hos Moderaterna Ulf Kristersson att den slösade bort högkonjunkturen. Sedan släppte de med berått mod igenom den.

Emil Källström från C och Mats Persson från L ska bryta sig loss från alliansvännerna som tycker likadant i alla stora ekonomiska frågor och i stället förhandla med Magdalena Andersson och Janine Alm Ericson från MP.

Emil Källström från C och Mats Persson från L ska därtill avstå från att ganska enkelt få igenom mycket stora delar av sin egen ekonomiska politik. Under de fyra år som gått har Oscar Sjöstedt, allt annat lika, gjort SD till ett företagsvänligt skattesänkarparti. Att M:s och KD:s gemensamma reservation i finansutskottet vann med SD:s stöd och att Sverige under nästa år genomför skattesänkningar för 20 miljarder är helt logiskt. SD delar allianspartiernas ekonomiskpolitiska ståndpunkter och röstar för att den politiken ska förverkligas.

Motståndarsidan på vänsterkanten kallar så klart detta för att "ge makt till SD". Det är det inte. Däremot får riksdagsmajoriteten genomslag för sin ekonomiska politik, vilket är meningen med en representativ demokrati.

Hos statsvetarna börjar man nu skymta en försiktig kritik mot DÖ-andans konsekvenser. Henrik Ekengren Oscarsson, chef för Valforskningsprogrammet i Göteborg, skrev i förra veckan på mikrobloggen Twitter att väljarkåren 2018 hade en tyngdpunkt strax till höger om mitten, liksom den nyvalda riksdagen. Ändå har regeringsbildningen svårt att hitta samma tyngdpunkt.

Hans företrädare Sören Holmberg har länge konstaterat att det "blåser högervindar i Sverige". Vindriktningen har funnits i alla val sedan 2006 och styrkan har tilltagit. 2018 röstade nära 60 procent av väljarna på partier som i klassiska ekonomiskpolitiska frågor ligger till höger.