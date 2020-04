Utnyttja tillfället för fortsatt digitalisering

En digital anpassning har inte bara skett i hemmen, utan även på arbetsplatserna. Redan innan Folkhälsomyndigheten den 16 mars rekommenderade arbetsgivare att om möjligt låta anställda arbeta hemifrån, var det flera företag som hade tagit steget mot distansarbete. Spotify och Ericsson var tidigt ute med åtgärden.

Sedan dess är det många andra som följt, i de fall möjligheten till distansarbete finns. Under en relativt kort period var man på flera håll tvungen att sätta sig in i nya rutiner och system som krävs för att arbeta hemifrån. I vissa yrken, så som inom it, är arbetssättet inte nödvändigtvis nytt. I andra grupper torde erfarenheten vara både ny och lärorik.