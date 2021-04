USA:s nya utrikespolitik en utmaning för Sverige

FÖRDJUPNING. Med Joe Biden har USA:s utrikespolitik på flera sätt normaliserats efter fyra år med Donald Trump. Den nya presidenten prioriterar samarbeten med allierade för att ta sig an utmaningar som Kina, vilket kommer att innebära en utmaning för Sverige, skriver Frida Wallnor.

”Amerika är tillbaka”, sa Joe Biden i februari i sitt första utrikespolitiska tal som president.

”Diplomatin är tillbaka i centrum av vår utrikespolitik.”

Som han lär ha längtat efter att säga de orden.

Joe Bidens valrörelse handlade inte om att starta några revolutioner eller ens om stora framtidsvisioner. 78-åringen talade mest om behovet just av att ställa saker och ting till rätta igen efter Donald Trumps framfart. Om att vrida klockan tillbaka till 2016.

En bakåtsträvande attityd, kan tyckas. Men det fungerade uppenbarligen för att vinna valet.

Precis som Donald Trump verkar Joe Biden följa sina vallöften, i alla fall så här långt.

Från utrikes- och försvarsetablissemanget i Washington rapporteras att processerna och systematiken är tillbaka. De vakanser som präglat både försvarshögkvarteret Pentagon och UD de senaste åren fylls nu därför upp av erfarna tjänstemän och diplomater, som bidat sin tid på tankesmedjorna.

Det talas om mer än ett maktskifte.

Även sakpolitiskt märks stor skillnad. Joe Biden har bryskt brutit med sin företrädares utrikespolitiska linje på många områden, i likhet med hur Donald Trump behandlade Barack Obamas arv 2017.

Den gångna veckans tuffa sanktioner mot Ryssland säger en hel del. Joe Biden avviker inte bara från Donald Trumps förlåtande inställning till Moskva utan gör det dessutom tillsammans med allierade.

Den nya presidenten tycks alltså försöka leva upp till löftet om att lappa ihop landets internationella relationer samtidigt som han vill sätta stopp för USA:s soloräder.

Rysslandssanktionerna var andra gången på kort tid som Washington agerar ihop med EU, Storbritannien och Kanada. Senast gällde det Kina.

På samma tema har Biden-administrationen även återkommit till förhandlingsbordet när det gäller Iran-avtalet, Paris-avtalet, WHO och Start-avtalet om nedrustning med Ryssland. Man har dessutom varit mån om att blåsa liv i den så kallade Quad-gruppen med Indien, Australien och Japan.

Varför denna globala samarbetsiver, kan man undra. Frågar man amerikanerna själva är det en högst relevant fråga. Enligt en färsk undersökning från Pew Research finns nämligen en växande skepticism mot att Vita huset engagerar sig globalt. 50 procent av befolkningen ansåg i februari att USA snarare bör fokusera på problem på hemmaplan.

Svaret handlar sannolikt om Kina, som tycks uppta en stor del av Biden-administrationens fokus.

USA har allt färre konkurrensfördelar gentemot Kina, som hotar såväl landets position som innovationsstormakt som den världsordning USA varit med och byggt upp.

Men en av dessa konkurrensfördelar är definitivt USA:s allierade och partners.

Peking må göra allt för att bygga upp sina vänskapsband globalt, inklusive att sprida infrastrukturkapital och vaccin till höger och vänster.

Men Kina har inget Nato att vända sig till med traktatstadgade försvarsgarantier. Inga starka och historiska vänskapsband till den handelspolitiska stormakten EU.

Joe Biden vill därför ta sig an Kina tillsammans med allierade. Det är ett sundhetstecken, som tyder på en ödmjuk insikt om USA:s begränsade förmåga.

Just Kina-politiken är annars ett av få områden där Joe Biden i stort följer i sin föregångares fotspår, med bevarade importtullar och exportrestriktioner.

Under valrörelsen påpekade Donald Trump ofta att Joe Biden tillhörde dem som var naiva nog att släppa in Kina i WTO under sin tid som senator, vilket lade grunden för dagens hänsynslösa kinesiska handelsmetoder.

Men Joe Biden har uppenbart bytt ståndpunkt sedan dess, i likhet med stora delar av USA:s politiska etablissemang och befolkning.

Men han är nog glad över att Donald Trump tog steget och bröt med den försiktiga Kina-politik som Barack Obama bedrivit. Det krävdes sannolikt någon som Trump.

En annan besläktad fråga där det finns likheter är handelspolitiken. Även där har Joe Biden bytt inställning jämfört med sin tid som senator och vicepresident.

Han röstade exempelvis för det ursprungliga Nafta-avtalet med Kanada och Mexiko, vilket Donald Trump kallat ”det värsta handelsavtal som någonsin slutits”.

Som vicepresident såg han dessutom till att TPP-avtalet med elva Stillahavsländer blev verklighet, vilket Donald Trump såg till att USA lämnade.

Under valrörelsen var det dock en annan Joe Biden som reste runt i mellanvästern iförd hjälm och talade med arbetare om rättvis konkurrens. Om att inga nya handelsavtal ska tecknas om inte amerikanska arbetare gynnas. Demokraten har lanserat flera protektionistiska skatteförslag som syftar till att amerikanska bolag ska stanna i USA.

På samma tema är Joe Biden, precis som Donald Trump, emot ”USA:s eviga krig”. De vill minska truppnärvaron utomlands. Just innan sin avgång i januari annonserade Donald Trump att han drar tillbaka trupper från både Irak och Afghanistan, vilket utlöste stor ilska på flera håll.

När Joe Biden i veckan meddelade att han sätter punkt för insatsen i Afghanistan i september var själva processen egentligen den stora skillnaden: att han hade förankrat beslutet i såväl Pentagon som Nato och Kabul.

Joe Biden representerar en form av sminkad ”America First”.

Inför fortsättningen gäller det för Biden-administrationen att hitta en balans mellan dessa två motstridiga intressen: protektionism och behovet av allierade.

Inom EU funderar exempelvis många över framtiden för tullarna på stål och aluminium, som Donald Trump införde. Detsamma gäller USA:s motvilja att exportera covid-vaccin till EU, trots att det aktuella vaccinet inte är godkänt i USA.

Joe Biden inser förhoppningsvis att det inte räcker att ”inte vara Donald Trump” för att bli omtyckt i Europa.

För de senaste fyra åren tycks ha satt sina spår, inte minst i Tyskland. Angela Merkel har tillhört dem som propagerat för att EU behöver bli mer ”strategiskt autonomt”, vilket på klarspråk betyder mindre beroende av omvärlden, inklusive USA. Vem vet vem som blir USA:s president om 3,5 år?

Pandemin har bidragit till att den idén fått mer kraft.

För Sverige innebär Joe Bidens utrikespolitiska linje en utmaning. Vi må vara partners, men vi är inte USA:s allierade.

Som inbjudningslistan till presidentens stundande klimattoppmöte visar verkar det spela roll, då de europeiska länder som bjudits in är med i Nato.

Sverige har heller aldrig varit någon vän av en självständig europeisk försvarsförmåga utan alltid drivit det strategiska intresset av den transatlantiska länken.

Hellre USA och Storbritannien än Frankrike och Tyskland, verkar man tycka i Stockholm.

Den linjen har ett namn och en klubb: Nato.