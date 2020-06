Uppgörelse om försvaret föll på regeringsfrågan

Det är raka vägen till en regeringskris.

S å sin sida använder försvarsfrågan för att spräcka alliansen och i alla fall rädda över C till regeringssidan. Det var ju försvaret som var grunden för samarbetet mellan S och C på 1990-talet. Och det var C:s högersväng i försvarsfrågan som ledde fram till bildandet av alliansen. Från C var det talande tyst under tisdagen.

Hela debaclet visar hur vanskligt det är att bilda regering på en majoritet som tycker väsentligt olika i viktiga frågor. Sakfrågemajoriteterna dyker ju upp så småningom och spärrar centrala beslutsprocesser. Med en M-ledd regering hade C och L fått hundraprocentigt genomslag för sin försvarsvilja.