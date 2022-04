”Jag skulle vilja bjuda in svenska arkitekter, svenska företag, den svenska staten – ert folk – att delta i återuppbyggnaden. Sverige är det första land vi föreslår det här för”, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sitt tal till Sveriges riksdag den 24 mars.

MARSHALLPLAN BEHÖVS. Ukraina behöver en nutida Marshallplan för att snabbt bygga upp landet igen efter kriget. En ekonomi som västvärldens länder tillsammans står bakom har alla möjligheter att bli ett ekonomiskt under.

Om Ukrainas försvar håller och om nationen förblir självständig måste landet byggas upp snabbt. Länder, institutioner och företag bör agera resolut och storskaligt. Behovet av humanitär hjälp och finansiellt stöd är enormt.

Flera ukrainska städer, som Mariupol, ligger till stora delar i ruiner. Exakt hur många civila som har fått sätta livet till är oklart. FN uppgav den 29 mars att cirka 1200 civila har mist livet men tillade att de faktiska dödstalen sannolikt är betydligt högre. Enligt Mariupols borgmästare har 5000 av stadens invånare dödats. Över fyra miljoner ukrainare är på flykt.

Ryska haubitsar, missiler och bomber har systematiskt raserat Ukraina. 4 431 bostadshus, 92 fabriker, 378 skolor, 138 vårdinrättningar, 12 flygplatser och sju värmekraftverk har skadats, förstörts eller erövrats av ryska styrkor, enligt en analys av handelshögskolan i Kiev. Kostnaden uppskattas till 63 miljarder dollar. Beaktar man även skadorna på Ukrainas ekonomi, BNP väntas sjunka med minst 20 procent i år, stiger notan till uppemot 500 miljarder dollar.

Ukraina behöver en nutida Marshallplan.

Efter andra världskriget var stora delar av Europa förstört. Sovjetunionens idévärld, som innefattade planekonomi, var på frammarsch, vilket oroade USA. Landets utrikesminister George Marshall lanserade därför 1947 ett program för bistånd och lån för att bygga upp Europas ekonomier och därigenom begränsa kommunismens inflytande. USA bidrog med 15 miljarder dollar, pengar som hade stor betydelse för Västtysklands snabba ekonomiska återhämtning – ”Wirtschaftswunder” – under 1950- och 1960-talen.

Precis som Västeuropa under efterkrigstiden har Ukraina ett stort framtida behov av kapital för att klara återuppbyggnaden. Center for Strategic and International Studies, CSIS, beräknar summan till ”hundratals miljarder dollar”, en mer precis uppskattning är omöjlig eftersom Rysslands krigföring dagligen innebär ytterligare förstörelse.

Ukrainas ekonomi kan förstås inte ensam bära kostnaderna. Utländskt bistånd kommer därför att bli nödvändigt. Den uppslutning som EU, USA och Storbritannien har uppvisat i och med sanktionerna mot Ryssland måste också prägla synen på Ukrainas återuppbyggnad.

Beslutsfattarna har börjat vakna. Statsminister Magdalena Andersson sa omedelbart efter Zelenskyjs tal att Sverige kommer att hjälpa till. EU planerar för en biståndsfond, Ukraine Solidarity Trust Fund. Ledande finansiella institutioner som den Internationella valutafonden, IMF, Världsbanken och den Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, EBRD, har alla slutit upp bakom Ukraina. Det finns alltså förutsättningar för att få fram de ”hundratals miljarder dollar” som kommer att krävas.

Men för att alla åtaganden inte bara ska stanna vid ord behövs företag, både lokala och utländska. Det är näringslivet som ska omsätta stödet i konkreta handlingar. För alla bolag som har lämnat Ryssland men fortfarande vill ha en verksamhet i öst borde Ukraina vara ett självklart val. En ekonomi som västvärldens länder tillsammans står bakom har alla möjligheter att bli ett ekonomiskt under. Ukraina kan exempelvis bli ett attraktivt land för globala europeiska koncerner som just nu funderar på hur de ska göra sig mindre beroende av långa försörjningskedjor. Förutsättningarna är goda. I städer som Kiev och Lviv finns en dynamisk it-industri. Landet är därtill rikt på mineraler och andra råvaror. Ett exempel är ädelgasen neon som används för att etsa in mönster i de halvledare som stora delar av världens fordonsindustri skriker efter. Ukraina är också en av Europas viktigaste producenter av spannmål, framför allt vete.

Investeringar i ett framtida fredligt Ukraina tjänar även ett strategiskt syfte. Det sänder budskapet att de västallierade håller ihop. Ett demokratiskt och ekonomiskt starkt Ukraina blir ett bålverk mot ett aggressivt Ryssland.

Ukraina behöver en Marshallplan – den fria världen måste agera som Zelenskyj sa i sitt tal i Sveriges riksdag.