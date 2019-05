Uber bör sluta fred med förarna

I Sverige där taximarknaden har varit avreglerad sedan 1990 har Uber inte haft så stor betydelse. Men på många andra platser världen över, från USA till Frankrike och Indien, har Uber och konkurrenter som Lyft brutit upp oligopol och monopol och tillgodosett behov. De har ökat tillgängligheten med appar för beställning och betalning, och lägre priser. Men konkurrensen är nu hård på många håll.

Plattformsbolagens ägare har hittills köpt marknadsandelar och sponsrat kunderna genom att låta verksamheterna gå med förlust. Priserna reflekterar alltså inte kostnaderna, ändå betraktar sig förarna som underbetalda. I veckan som gått har de strejkat för högre ersättning. Det var en tydlig markering i samband med Ubers börsnotering, och investerarna bör ta till sig budskapet och räkna med höjda ersättningar i framtida kalkyler. Exempelvis beslöt New Yorks ”Taxi and limousine Commission” i december att höja miniersättningen per timme för app-baserade förare till 17,22 dollar efter utgifter. Det sätter press på Uber och de andra plattformarna.