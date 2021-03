Två legitima alternativ

Under hela efterkrigstiden hade Sverige två för väljarna tydliga politiska alternativ: ett till vänster med Socialdemokraterna som bas och ett till höger med det för tillfället stora borgerliga partiet som bas, sedan fyra decennier Moderaterna.

Blockpolitiken förtalades då och då som ”fördummande”, men den hade en stor fördel i att vara tydlig. Som väljare visste man vad man röstade på och efter riksdagsval fick landet snabbt en regering. Det gynnade den politiska stabiliteten och fostrade ett ansvarstagande hos partierna, särskilt de större. De visste att de när som helst kunde hamna i regeringsställning.

För borgerligheten var blockpolitiken central. Endast om partierna till höger höll ihop kunde de vinna regeringsmakten.

Efter valet 2014 bröts blockpolitiken sönder av Sverigedemokraternas stora framgång och hela processen kring regeringsbildningen blev otydlig och osäker eftersom de traditionella partierna försökte utesluta det nya. Vem hade egentligen vunnit? Vem kunde bilda regering? Betydde en röst på allianspartierna en röst på en socialdemokratisk statsminister? Löfven bildade regering men under hela hösten 2014 stod oppositionen beredd att ta över. Den nya regeringen kunde inte få igenom sin budget utan tvingades regera på Moderaternas ekonomiska politik.

Statsministern utlyste extraval. I slutet av året räddades han kvar av den så kallade Decemberöverenskommelsen. Den var förödande för alla inblandade. Borgerliga väljare såg den som ett svek och vänsterväljare fick en regering som hela tiden stoppades av högermajoriteten i riksdagen.

Efter valet 2018 förvärrades läget. SD blev för andra gången valets stora vinnare och gjorde en kraftig framryckning. Under en historiskt unik period stod landet utan regering i 129 dagar. Hela hösten och en bit in på vintern ägnades åt förhandlingar. Oppositionens budget gick återigen igenom. S-ledaren räddades till slut kvar av C och L som med den så kallade Januariöverenskommelsen till stora delar skulle tvinga S att bedriva en politik som låg till höger om Moderaterna. Det hade nog ingen S-väljare anat när de röstade ett halvår tidigare och många C- och L-väljare visste inte att de röstat för en fortsatt S-MP-regering.

Nu tycks situationen ha klarnat och partierna har grupperat sig på ett sätt som liknar den traditionella blockpolitiken. Katalysatorn är beskeden från Ulf Kristersson och Ebba Busch om att de accepterar att bilda regering även med stöd av SD och att de är beredda att förhandla budget.

De tre partierna har lätt att hitta varandra i frågor som kriminal, energi, migration, skolan, skattepolitiken och socialpolitiken. De har i dag stöd av knappt hälften av väljarna.

Till detta block har Liberalernas ledning anslutit sig. Nyamko Sabuni vill gå till val med en borgerlig statsministerkandidat. Hon anser att Januariöverenskommelsens logik skadar parterna. Om SD säger hon i en nyckelmening att det inte är partierna som har gett SD makt utan väljarna och att man måste förhålla sig till det. Partiet ska fatta beslut 28 mars, därav de senaste veckornas nervositet hos S.

Om L-ledningens linje vinner får väljarna fyra partier som med säkerhet kommer att stödja en M-ledd regering. Man vet också vilken politik man röstar på och att den kommer att ha sin tyngdpunkt till höger.

På den andra sidan blockgränsen har dynamiken också varit stor under vårvintern 2021. MP har fått ett nytt språkrör, Märta Stenevi, som ligger klart till vänster i sina prioriteringar. Den nya V-ledaren Nooshi Dadgostar har klart sagt att hon ska budgetförhandla med en regering som hon släpper fram. Därefter kom Centerledarens besked om att hon kan sitta i en S-regering efter nästa val. Hon sa visserligen att hon också kan sitta i en M-regering, men det är uteslutet eftersom hon inte vill sitta i en regering som tar stöd av SD. Hon har släppt isoleringslinjen mot V. Hon har en tanke om att själv bli statsminister, men i praktiken är S-ledaren hennes statsministerkandidat.

Om man röstar på C, S, MP eller V vet man nu att man röstar på en S-ledd regering. Vilken politik man röstar på är också hyggligt klart eftersom blocket domineras av tre ekonomiskpolitiska vänsterpartier. Att de måste kompromissa med C begriper alla, men tyngdpunkten ligger till vänster. Att de fyra partierna gillar kulturkrigsfrågor och ogillar SD är också klart. Som väljare vet man ungefär vad man får.

Sverige är för litet och för utsatt för att ha svaga regeringsalternativ och oförutsägbara regeringsbildningsprocesser. Om en illvillig främmande makt hade kunnat regissera svensk politik är perioden efter 2014 en önskedröm med hårda konflikter, svag regering, besvikna väljare och en politisk kultur där regeringspartiet försöker delegitimera oppositionen.

Så kan vi inte ha det. Nu har vi två legitima, regeringsbärande block, ett högerliberalt och ett vänsterliberalt. Håll fast vid dem.