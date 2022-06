Turerna i SAS väcker frågor om flygstrategi

I praktiken är det nu bara ett land som långsiktigt står bakom SAS SAS +5,94% Dagens utveckling : Danmark. Att den danska staten vill försvara sitt ägande i SAS, eller till och med öka det, är helt i linje med landets flygstrategi. SAS fortsatta existens är för danskarna sammanflätad med flygplatsen Kastrup. Den stora SAS-flygplatsen är Kastrup, inte Arlanda. Kastrup är flygnavet inte bara i Danmark utan i hela Skandinavien. Den positionen vill danskarna behålla.

Det är ett steg i rätt riktning att de tre staterna är eniga om att omvandla lån till eget kapital. Men det innebär inte att SAS framtid är tryggad. Bolaget behöver få in nytt kapital från nya ägare. Men för att riskkapitalister ska vara intresserade av att bli ägare i SAS måste det finnas utrymme för att driva förändringar. Med en stor dansk statlig ägare kan det bli svårt. Danmark bör ställa in sig på en kompromiss som ger landet inflytande men inte försvårar för bolaget att ta in nytt kapital.

Tisdagens besked från Norge väcker också frågor om vad som händer efter det att SAS akuta kris har avvärjts. Den svenska regeringen verkar vara fullt fokuserad på att staten ska sälja innehavet i SAS. Men sedan då?

Den svenska strategin för flyget som innebär att staten och familjen Wallenberg genom sitt ägande i SAS säkrar flyglinjer som passar svenska intressen är definitivt skrotad. Men Sverige behöver flyget. Nu mer än på länge. Det gröna industriklustret i Norrland kommer att kräva täta flygförbindelser för att locka arbetskraft och möjliggöra affärer.

Regeringen har givit Peter Norman, tidigare finansmarknadsminister i Fredrik Reinfeldts regering, i uppdrag att utreda behoven av flygplatser och samhällsviktigt flyg. Statens ambition bör vara att skapa konkurrenskraftiga villkor för att locka flygbolag att trafikera hela Sverige. Många frågor måste besvaras. Är till exempel statliga Swedavia rätt ägare för att utveckla Arlanda eller är privata aktörer bättre lämpade?

Är det något turerna kring SAS tydligt visar så är det att Sverige behöver en ny flygstrategi.