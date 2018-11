Tunga reformer sällan blocköverskridande

När Centerpartiet nämner just bostäder, arbetsmarknad och skatter som områden för reformer i budgetdebatten ska det ses i ljuset av att partiet förordar blocköverskridande budgetsamarbete. Kanske är det just därför som inget nämnvärt specificeras om vad dessa reformer ska innehålla.

Emil Källström (C) sa i sitt budgetanförande att det var efter 1990-talets finanskris som Sverige senast tog itu med strukturreformer. Men det som skedde under den tiden, då C stödde S-regeringen, var en nödvändig budgetsanering samt en uppstramning av den finanspolitiska beslutsprocessen. De viktiga marknadsreformerna hade skett under den borgerliga regeringen några år tidigare, understödda av kraften i det kommande EU-medlemskapet.

Man kan tycka vad man vill om den traditionella blockgränsen i svensk politik, men den är en träffsäker skiljelinje i den ekonomiska politiken, som är basen för en regerings maktutövande. Den avsatta rödgröna regeringen visar det tydligt i sin politik. I ekonomiska frågor har det inte funnits ett behov av att komma överens (på grund av Decemberöverenskommelsen som i praktiken gällde hela perioden), men inte heller förutsättningar i sak, vilket manifesterats i de kraschade bostadspolitiska förhandlingarna.

60 procent av svenska folket har röstat på en ekonomisk politik som ligger tydligt till höger om denna blockgräns, och 40 procent har röstat vänster.