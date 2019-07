Trumps tweet visar rättsstatens styrka

Presidentens tweet väcker både munterhet och oro här i Sverige. Vad tror han att svenska politiker kan göra? Och hur kan Donald Trump anklaga det svenska rättssystemet för att vara rasistiskt, med tanke den amerikanska debatten om polisvåld mot afroamerikaner?

Men presidenten har kanske uttryckt sig lite mer precist än vad som framgår vid första anblick. Han skriver att han är besviken på Stefan Löfven ”for being unable to act”. Han skrev ”unable” och inte ”unwilling”. Det är ett ordval som Stefan Löfven kan ta till sig; Trump har givetvis förstått begränsningen och kommer knappast att vidta några åtgärder mot Sverige. Snarare är twitter-utspelet avsett för den amerikanska publiken. Presidenten har ett behov just nu av att ställa sig på rätt sida i rasdebatten efter att själv ha kommit med utfall mot fyra demokratiska afroamerikanska kongressledamöter.

Den svenska situationen och den amerikanska är jämförbar. I båda ländernas system finns en spänning mellan politiker och myndigheter/rättssystem. Inte sällan uppstår missförstånd och misstro när detaljer i rättssystemen inte stämmer överens mellan länder. Eller när politiker på ena eller andra sidan Atlanten vill ingripa mot myndigheter som de anser stör den politiska inriktningen.

Frågan om ett självständigt rättsväsende och olika sorters maktdelning dyker ständigt upp. Det är ett tecken på ett statsskick som begränsar det omedelbara politiska inflytandet. Något både svenskar och amerikaner ska vara glada över. Några exempel: