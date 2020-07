Trumps dimridå döljer USA:s ekonomiska fall

LEDARE. President Donald Trump dundrade in på Twitter med ett budskap med felaktiga påståenden, ord i versaler och idén om att skjuta upp valdagen i USA. Trump fortsätter envist att hävda att poströstning leder till valfusk, vilket entydig forskning visar att det inte gör. Trump luftade också tanken om att skjuta upp valdagen, väl medveten om att presidentämbetet inte besitter den makten. Allt är helt enkelt i vanlig ordning med presidentens beteende. Särskilt med tanke på att detta bara var en dimridå.

Trump ville fånga folkets, men framför allt Demokraternas och mediernas, uppmärksamhet och rikta bort den från den verkligt stora nyheten under torsdagen (30/7). USA:s ekonomi redovisade det sämsta kvartalet någonsin. Några timmar innan Trumps tweet om valdagen och valprocessen kom siffrorna från USA:s handelsdepartement som visar att BNP-tappet är över 8 procent under det andra kvartalet. Utvecklingen följer på att ekonomin minskade något även under det första kvartalet. Dessa faktorer är förödande för en presidentkampanj som går till val på att säga att presidenten byggt den starkaste ekonomin i världshistorien.

Infallet att vilja skjuta fram valet hade Trump frångått vid slutet av arbetsdagen, möjligtvis påverkad av det faktum att ledande företrädare för hans parti i kongressens två kamrar ovillkorligt avfärdade det under dagens gång. Republikanska ledarskapet i parlamentet, de normalt sett lojala Mitch McConnell, majoritetsledare i Senaten, och Kevin McCarthy, minoritetsledare i Representanthuset, slog ned spekulationerna. Aldrig i USA:s historia har ett federalt val ställts in. Val har hållits trots pågående världskrig, kallt krig och inbördeskrig, samt tidigare epidemier och hälsokriser. Presidentens dåliga opinionssiffror och coronapandemin kommer inte att räcka som argument.

Valdagen är tydligt reglerad i federal lag, det innebär att bara beslut i kongressens bägge kamrar kan ändra på det, varav en har republikansk majoritet och den andra har en demokratisk majoritet. Skulle förslaget dessutom vara att flytta valet långt, till andra sidan årsskiftet exempelvis, skulle det krävas en konstitutionell ändring i och med att grundlagen reglerar presidentens mandatperiod till fyra år och installationen av presidenten till den 20 januari.