Trump kan gynnas av karantän

Sent under natten mellan torsdag och fredag amerikansk tid twittrade president Donald Trump att han och hans fru har smittats av covid-19. Det fanns på fredagen ingen information om huruvida de har symtom. Vita Husets läkare har sagt att han väntar sig att presidenten fortsätter utföra sina plikter utan avbrott under sin karantän.

Ändå föll börserna i takt med att de öppnade, först Tokyo, sedan de europeiska börserna inklusive den svenska, sedan de amerikanska. Det var en tydlig signal om minskad riskvilja.

Trump är inte det första nationsöverhuvud som drabbats av covid 19. I våras insjuknande Boris Johnson, och under sommaren Brasiliens president Jair Bolsonaro. Till dem kan man lägga en lång rad ministrar i ett 20-tal länder. Boris Johnson tillhör riskgruppen eftersom han är överviktig, och hamnade i intensivvård. För Trump är riskerna ännu högre, han är inte bara överviktig utan 74 år. 20 procent med hans riskprofil behöver sjukhusvård.

Under en kortare tid kan ett land fungera utan sin högsta befälhavare. Men förutsättningarna för Vita huset är betydligt sämre nu än tidigare, eftersom administrationen under Trump har utarmats. Ett axplock: Enligt The Guardian var det 2018 en personalomsättning på 43 procent bland rådgivare. Enligt New York Times (26/3) var 20 av 75 tjänster vid det amerikanska departementet för inrikes säkerhet obesatta i början av året.

Med en månad kvar till valet är det främst två faktorer som oroar. Det är dels hur USA ska hantera pandemin, kommer öppningen att fortsätta, vilket ekonomin behöver. Och dels om valet skulle skjutas upp. Det har aldrig hänt tidigare, men i så fall är det kongressen som fattar beslutet. Det skulle förlänga osäkerheten.

Det är inte givet hur sjukfrånvaron påverkar stödet för Trump. Både Jair Bolsonaro och Boris Johnson fick folkets stöd under sjukdomstiden. Men Bolsonaro har ökat något i opinionsmätningar efter sin återkomst, medan Johnson har tappat. Enligt en ny mätning publicerad i The Observer är Labour nu större än Tories för första gången sedan Johnson tillträdde 2019. Dessutom anser 36 procent att den nya Labourledaren Keir Starmer vore den bästa premiärministern, 32 procent säger Boris Johnson.

Valrörelsen skulle få en omstart för Trump om han kommer tillbaka inom två veckor. Kanske byter kampanjen strategi. Bedömningen kan vara att Trump är sittande president, alla vet vem han är och vad han står för. Möjligen gynnas han av mer begränsad exponering, bara han kommunicerar med finansmarknaderna från sängen.