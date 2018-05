Tobias Wikström: Vårda marknaden för bättre integration

Den stora skillnaden finns snarare mellan olika nationaliteter. Resultaten har tagits fram av migrationsforskaren Joakim Ruist åt Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO.

Flyktingar från det forna Jugoslavien, Etiopien och Eritrea har haft mycket lättare att komma in snabbt på arbetsmarknaden. Men för dem som kommer från Mellanöstern, Afghanistan och Somalia tar det längre tid.

Integrationen gick fortare på 1980-talet. Från mitten av 1990-talet fram till nu (studien sträcker sig till 2015) är integrationstakten lägre men stabil.

De här resultaten väcker en del frågor när det gäller de många som har kommit till Sverige under de senaste åren. Det kommer alltså att ta lång tid innan de kommer i arbete. Och enligt Joakim Ruist kan det offentligfinansiella nettot per flykting beräknas till minus 74.000 kronor per år för den återstående levnadstiden i Sverige. För samhället som helhet kan det dock bli ett plus, det beror på vilka dynamiska effekter som uppstår.

Nu är frågan hur integrationen kan snabbas upp. För det är takten det handlar om – de flesta flyktingnationaliteter har kommit upp i en sysselsättningsnivå på uppemot 75 procent efter 20 år. (Sysselsättningsmåttet här är att man har en årsinkomst på mer än 40 procent av medianinkomsten för män i åldern 20-50 år.) Det måste kunna gå fortare.

Regeringen sitter inte med armarna i kors. På arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons regelbundna presskonferenser går det inte att ta miste på hennes otålighet. Men det kommer att gå trögt eftersom regeringen har prioriterat ”arrangerade jobb”, alltså arbeten som konstrueras exempelvis i en kommun och därefter subventioneras statligt. Extratjänsterna förutsätter alltså att myndigheterna uppfinner ett jobb – långt från den dynamiska arbetsmarknadens krav.