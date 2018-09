Släpp inte fram en Löfven II-regering

Sverigedemokraterna har sagt många olika saker i regeringsfrågan de senaste dagarna. Men om man ska lyssna noga på partiledaren Jimmie Åkesson säger han så här om sina krav, senast i Sveriges Radio på tisdagsmorgonen: Han kan släppa fram en regering om den för en politik som partiet kan acceptera när det gäller invandring, kriminalfrågor och sjukvård. Han behöver inte förhandla om dessa saker, utan accepterar att få besked via talmannen.

Nu tycks C och L redan på förhand avstå från den möjligheten, och då aktiveras rimligen Ulf Kristerssons ”Plan B” – en minikoalition med M och KD, framsläppt av SD, C och L.

Om alliansen splittras får Stefan Löfven ökad chans att ta initiativet. Även om det känns osannolikt just nu skulle i så fall Centern och Liberalerna behöva komma överens med Socialdemokraterna. Den vanliga invändningen är att ett parti som samarbetar med S riskerar att bli tillplattat, som skedde med MP den gångna mandatperioden och med C under 1990-talssamarbetet. Men det är inte det viktigaste problemet – utan det är sakpolitiken.