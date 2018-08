Tobias Wikström: S kan medverka till reformer, om de vill

Så hur ska man nå varandra? Till att börja med kan man för resonemangets skull klara av de obligatoriska slagväxlingarna om att regeringssidan inte har gjort något åt vissa problem (för att den saknar majoritet) och att alliansen inte heller gjorde något åt dessa saker under sin andra mandatperiod (för att den saknade majoritet).

Man måste påminna om att det finns en annan bild av socialdemokratin: Den som avreglerade finansmarknaderna på 1980-talet. Den som tog Sverige in i EU (en högtidlig Ingvar Carlsson lämnade över Sveriges ansökan till EU:s dåvarande ordförande Ruud Lubbers, en EU-federalist, i en lummig trädgård i Haag, några månader innan S skulle göra ett mycket dåligt val). Den socialdemokrati som sänkte skatterna kraftigt på 1990-talet (utan att tala om det för väljarna). Den som drev igenom ett slopande av arvs- och gåvoskatten. Etc etc.

Sannolikt kommer S att var ett kvaddat parti efter valet om drygt tre veckor. Kanske krävs ett partiledarbyte efter tre svaga S-ledare. Kanske krävs en omfattande intern process för att samla sig till att bli antingen ett samarbetsparti eller ett oppositionsparti.

Men när månaderna går kommer åtgärder att behöva förberedas, vem statsministern till slut än blir.