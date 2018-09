Tobias Wikström: Löfven ska inte leda regeringsbildningen

Stefan Löfven kan bedriva helt normalt regeringsarbete, alltså utse generaldirektörer, åka på EU-toppmöten, tillsätta utredningar etc.

Vad hinner Stefan Löfven göra under den tiden?

Till att börja med passiviseras den avgående talmannen under de två veckorna efter valet. Om statsministern inte har avgått sker inga talmansrundor.

Regeringen kan lägga fram en budgetproposition för 2019 och därmed ge en ny regering en riktigt socialdemokratisk start. Faktum är att budgeten under ett valår ska läggas fram senast två veckor efter att riksdagen öppnat, alltså samma dag som den obligatoriska statsministeromröstningen senast ska hållas. (Har statsministern däremot avgått gäller en senare deadline för budgeten.)

Ingen kan säga vad som är ett sannolikt scenario efter valet. Men det vi vet är att Socialdemokraterna just nu bedriver ett tjuv- och rackarspel om bilden av regeringsbildningen. Än bjuds alliansen in till regeringssamarbete, än talar Löfven om att släppa fram en alliansregering om den konstellationen är större. På torsdagen rapporterade SvD partiuppgifter om att Stefan Löfven skulle kunna avgå frivilligt efter valnatten, vilket han genast dementerade. Och till DN säger han att ”det är inget som säger att man måste agera direkt på valnatten, låt oss ha lite is i magen”.