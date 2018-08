Tobias Wikström: Höstlovsbidraget är fel prioritering

Nog kan utspelet påverka fortsättningen av valrörelsen. Idén om den nya ledigheten innehåller flera av de ingredienser som gjorde maxtaxan i förskolan till ett framgångsrikt vallöfte för Socialdemokraterna nästan på dagen för 20 år sedan. Även det var en oväntad reform. Den gick rakt in i barnfamiljernas plånböcker. Den var dessutom begriplig – alla föräldrar med förskolebarn visste naturligtvis vilken avgift de betalade varje månad och nu kunde de jämföra med den nya enhetliga taxan.

Det blev inte sämre av att ekonomerna hyllade principen bakom förslaget. Med den tidigare differentierade förskoletaxan lönade det sig alltför dåligt för vissa föräldrar att gå upp i arbetstid eftersom inkomstökningen åts upp av höjd taxa.

Just det sistnämnda gäller inte tisdagens vallöfte; förslaget om ledighetsveckan leder ju till att människor arbetar mindre.

Socialdemokraterna brukar, liksom allianspartierna, vara noga med socialförsäkringarna. De ska gå till det som de är avsedda för. Och man ska utforma dem så att de inte används på fel sätt. De ska uppmuntra till det beteende som är önskvärt, helt enkelt.

Mot den bakgrunden finns det anledning att titta närmare på detaljerna. Den extra veckan räknas per förälder, inte per barn. Allt annat vore naturligtvis orimligt. Samtidigt får just denna utformning en märklig konsekvens. En ensamstående föräldrar får bara fem dagar, medan familjer med två föräldrar får tio dagar att fördela ut. Det är inte att sätta de mest behövande barnen i centrum.

Att det inte är barnperspektivet som står i centrum avslöjas också av en annan detalj: Båda föräldrarna ska kunna ta ut den extra veckan samtidigt. Det är alltså inte livspusslet ur barnens synvinkel som ska åtgärdas. Magdalena Andersson talade på tisdagens presskonferens om att äldre barn inte alltid mår bra av att vara hemma ensamma vid planeringsdagar i skolan och liknande. Om staten verkligen skulle vilja vinnlägga sig om att barn inte ska få vara ensamma många dagar om året borde de nya ledighetsdagarna inte gå att tas ut av bägge föräldrarna samtidigt.