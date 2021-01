Till försvar för meritokratin

De senaste årens debatt om orsakerna bakom ökade klyftor har gett den brittiska Labourpolitikern och sociologen Michael Youngs idéer ett uppsving. Young myntade 1958 begreppet meritokrati i sin bok ”The rise of meritocracy”. Det är en satir placerad år 2033, där skolbarn tidigt sorteras genom intelligenstest, och de mest begåvade får betalt för att utbilda sig.

Young var starkt kritisk till hur han ansåg att personer med ”meriter” ökade sitt politiska inflytande från 1870 till 1950-talet. Han menade att de meriterade hade bildat en ny överklass som på många sätt liknade aristokratin (aristocracy) även om de kvalificerade sig på andra grunder. Inte minst genom att även denna nya klasstillhörighet började gå i arv. Filosofen och författaren Hanna Arendt och en del andra höll med.

Den senare Labourpolitikern Tony Blair och högerliberaler på många håll omtolkade ”meritokrati” till något eftersträvansvärt (vilket Young starkt ogillade). Med förvärvade meriter snarare än börd som urvalsprincip skulle även den som var uppvuxen i en avlägsen gruvby kunna utbilda sig och kvalificera sig för ett bättre jobb. Utbildning var nyckeln. USA:s tidigare president Bill Clinton var inne på samma spår: ”What you earn depends on what you learn”.

Young trodde att meritokratin skulle lämna de lägre klassernas barn efter sig. Men han hade fel. Sedan han skrev boken har många fler fått tillgång till högre utbildning i de flesta länder i Europa. Det faktum att det skett ett maktskifte från sållning genom börd till att använda meriter som urval borde ses som en seger, inte minst för vänstern.

Författaren David Goodhart likställer i nya boken ”Head, hand, heart. The struggle for status and dignity in the 21st century” meritokratin med en akademisering av samhället som har ställt stora grupper utanför. Johan Hakelius skriver om fenomenet i Fokus (51-52). Hakelius/Goodhart kopplar akademisering till meritokrati och meritokrati till globaliseringens negativa effekter. Men akademiseringen hade skett även utan globaliseringen, möjligen med viss fördröjning.

Goodhart anser enligt Hakelius att meritokratin blivit ”enfaldig”. Det som premieras i dagens meritokrati är nästan uteslutande intellektuella, analyserande kvaliteter. Men det beror ju på att vi lever i ett allt mer högteknologiskt, komplext samhälle. Det finns ingen existentiell värdering i det.

Hakelius skriver vidare att det ”saknas personer som kan utföra praktiska och vårdande funktioner” (undervärderade egenskaper baserade på hjärta och hand). Men det beror nog inte på att de inte värderas utan att löneutrymmet i offentligt finansierad verksamhet begränsas av skatteuttag. Lönerna kompenserar därför inte alltid för arbetsvillkoren. Det är bara att titta på privata välfinansierade sjukhus i Schweiz och USA för att konstatera att det handlar om pengar.

Många som kritiserar att använda meriter som urval menar att man därmed politiskt och moraliskt kan rättfärdiga att de som inte lyckats i livet blir kvar på botten. Martin Gustafsson, professor vid Åbo Akademi, skriver i Svenska Dagbladet (11/11) under rubriken ”En dröm om rättvisa som tär på jämlikheten”. Han menar, i linje med Harvardprofessorn Michael Sandel, att de länder som anammat meritokratin, som står för rättvisa, ger upp jämlikheten. Det är en tes som kanske stämmer i vissa länder, men knappast i norra Europa.

Meritokratin (i positiv mening) har samtidigt sina begränsningar. Den är ett enskilt verktyg, och ersätter inte annan politik. Om man jämför Sverige med Storbritannien kan vi konstatera att klassamhället där frodas. Fattigdomen är betydligt större hur man än räknar, enligt EU/Eurostat är 5 procent av britterna allvarligt fattiga, mot 1 procent av svenskarna. Det har inget med meritokrati att göra utan är en funktion av att majoriteten, liksom i USA, accepterar stora klyftor.

Samtidigt som även den meriterade klasstillhörigheten delvis går i arv, barn till utbildade föräldrar vidareutbildar sig i högre utsträckning, så är en viktig skillnad att det är en politisk målsättning att den meriterade klassen ska växa. Det gäller knappast för den gamla aristokratin som Young jämförde med.

Meritokrati är också viktigt för att kunna kontrollera samhällets funktioner och institutioner. Detta har även det kommunistiska Kina insett. Där har meritokratin blivit ett centralt verktyg för att minska korruption och utveckla partiet. Det finns en insikt om att i en enpartistat är urvalet viktigare än kanske någon annanstans eftersom det inte finns någon opposition. Det maktbärande partiet måste hålla rent själv för att inte bli degenererat och falla. Om detta skriver författaren David Bell i boken ”The China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy” (2016).

Kina har också förstått vikten av konkurrens som verktyg för utveckling. Det var ett av Youngs största misstag att han nedvärderade konkurrens. Det är en viktig och stark drivkraft för framsteg. I en konkurrenssituation anstränger sig de flesta lite mer. Springer längre. Lär sig mer. Det är ovärderligt för både individen och gruppen, ett samhälle där medborgarna inte strävar framåt utvecklas inte.

Det mest solida argumentet för meritokrati är förstås att det saknas goda alternativ. Förslag om att man exempelvis vid intagning till universitet ska kräva en viss grundnivå och sedan lotta in studenter slår godtyckligt och saknar all legitimitet.

Tron på meriter som rekryteringsgrund är inget hot mot de underprivilegierade, det är deras enda räddning. Men man måste självklart diskutera hur olika förutsättningar påverkar utfallet, om urval sker transparent nog och hur systemet bäst når sitt syfte, rätt person på rätt plats.