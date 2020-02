Tala klarspråk om rån mot barn och unga

Bland dem som lever i den mindre aningslösa och mer konkreta delen av samhället är skälet uppenbart. Inget annat land i EU har under så lång tid haft en så stor migration per capita från svårt härjade länder i Mellanöstern och Afrika som Sverige. Befolkningsökningen är historiskt unikt stor.

Men Sverige och svenskt samhällsliv är ingen abstraktion eller idé som snabbt kan expandera. Just det svenska samhället med sitt mycket stora sociala åtagande är ovanligt organiskt till sin karaktär. Klassrum ska ha arbetsro. Lärare ska ha tid. Socialsekreterare ska kunna göra sina jobb. Polis ska vara på plats. Vårdcentraler, tandläkarmottagningar och akutsjukhus ska ha personal. Och familjer ska fungera, med två förvärvsarbetande föräldrar, sammanboende eller ej, som tar gemensamt ansvar för barnens uppfostran, hälsa och skolgång. Om det finns någon modell som svenskt samhället vilar på så är det den arbetande familjen.

Om regeringen för en migrationspolitik som år efter år tillför ett mycket stort antal personer med låg utbildning som av olika skäl behöver hjälp blir det stora brister. Om nyanlända inte får jobb, incitamenten för att lära sig svenska är låga och bostadsbristen är svår skjuter antalet dysfunktionella familjer i höjden. Om svensk skola år ut och år in massproducerar havererade skolgångar är risken mycket stor att rekryteringen in i kriminalitet ökar.

Rikspolitiker pekar ofta på att skola och sociala myndigheter måste ta krafttag för att stävja ungdomsbrottsligheten. Men hur? Skolor i utsatta områden får mer än dubbla skolpengen jämfört med andra för att om möjligt klara sitt uppdrag. Lärarbristen i landet är akut och förvärras. Sverige behöver bygga 1000 nya skolor. I Malmö kommun görs varje år 6000 orosanmälningar till socialkontoren. Var femte niondeklassare i kommunen lever under hedersförtryck. Över 6000 personer under 15 år anmäldes under 2019 för våldsbrott mot andra unga.