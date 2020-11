Ta Piketty på allvar

Den franska ekonomen Thomas Piketty blev populär i vänsterkretsar med sin förra bok ”Kapitalet i det 21:a århundradet” (2014) där han lade fram data som påvisade ojämlikheten i väst. I uppföljaren ”Kapitalet och ideologin” utvecklar han sina politiska idéer om hur ojämlikheten ska utrotas med höjda skatter och arbetarinflytande i företagen. Han är bekymrad över politikens minskade inflytande och skattekonkurrensen i en global ekonomi.

Men i jakten på klyftor och kritik mot globaliseringen ser han inte att den senare har minskat fattigdomen dramatiskt. Sedan 1990 har andelen som lever under FN:s fattigdomsgräns fallit från en tredjedel av världens befolkning till 8,6 procent. Kina och Indien har fått en medelklass, Kina har lyft en miljard människor och blivit en stormakt.

Piketty är inte heller intresserad av att även arbetarklassen i väst har fått ökat välstånd mätt som köpkraft och kortare arbetstid, utan bara av gapet mot höginkomsttagarna. Han anser att medelklassens framväxt är arvsbaserad och därför inte en seger utan en förlängning av de rikaste tio procenten.

Perioden från 1950 till 1980 var den bästa av världar enligt Piketty. De högsta marginalskatterna låg då i Europa och USA på 55-90 procent och de högsta arvs- och förmögenhetsskatterna på 80 procent. För att visa att höga skatter inte hämmar utvecklingen pekar han på att tillväxten var högre under rekordåren än 1980-2015. Men perioderna går inte att jämföra, eftersom efterkrigstiden gav stora engångseffekter i form av uppbyggnad, återstartad handel och att kvinnor började arbeta. Europa var i praktiken en grupp tillväxtländer, så som senare Kina och Indien. I exempelvis Sverige var dessutom de reala löneökningarna högre 1995-2018 (3,3 procent per år), än 1970-1995 (0,5 procent per år).

Piketty skriver vidare att de höga skatterna på ägande inte ledde till kapitalflykt men förbiser vad som hände i Sverige. Han driver sin tes utifrån USA och Europa men struntar i att skillnaderna är enorma. USA har överlägset störst klyftor och Sverige minst, i USA har koncentrationen av välstånd nästan dubblats sedan 1980, i Europa har den knappt förändrats alls. Men Piketty buntar ihop deras misslyckanden.

Piketty vill ha mer progressiva inkomst- och ägarskatter och införa nya begrepp, som ”tillfälligt ägande” (en omskrivning för förmögenhetskonfiskation) och ”deltagande socialism”. Det senare är inte helt färdigformulerat men bygger delvis på ökat direkt deltagande i demokratiska institutioner, och delvis på att anställda ökar sin makt i företagen och dess styrelser. De ska i större bolag ha hälften av platserna, och ingen aktieägare får rösta för mer än tio procent. Han verkar inte tro att vinsterna som ska betala de stora förmögenhetsöverföringarna kommer påverkas.

Inkomsterna från ägarskatterna ska finansiera en årlig engångsutbetalning till alla som fyllt 25 år (även utanför USA och EU) samt en basinkomst motsvarande 60 procent av medianinkomsten. Han är ytligt positiv till mindre entreprenörer, men ungefär som Gudrun Schyman och Mona Sahlin, när de växer ska de tyglas.

Piketty vill att EU-länderna bildar en parlamentarisk överbyggnad, en europeisk superstat som fattar majoritetsbeslut, inget land har vetorätt. Denna superstat ska ha beskattningsrätt, både på inkomster och förmögenheter. Den ska sedan samarbeta med andra regioner, som Afrikanska unionen.

Det är intressant att han utmanar systemet: ”Ojämlikhet vilar alltid på ideologi.” Det är sant. ”Ojämlikhet saknar legitimitet.” Nej, det är en åsikt som ofta avgörs av hur stora skillnaderna är. Man kan, som Piketty, slå fast att en del av dagens demokratier har brister, för att fattiga svikits av vänstern, för att de röstar fel, för att de som äger kapitalet också styr politiken. Men läsaren får ingen trovärdig vägledning i hur detta ska rättas till utan att systemet blir totalitärt. Piketty har heller inga begrepp om drivkrafter och dynamiska effekter. Han tror verkligen att välståndet växer lika mycket oavsett hur höga skatterna är. Delvis lutar han sig mot att det inte ska finnas någonstans att fly. Världen ska ha en gemensam skattepolitik.

Piketty sörjer att Sovjetunionen misslyckades, och anser att det var för att makten centraliserades för hårt. Han tror på den kinesiska ”partidemokratin” även om han påtalar bristerna. Men han har med sina förslag inte kommit ett steg längre än Marx, Lenin eller Mao och Xi Jinping. Det är dags att sluta gulla med forskaren, för han menar allvar.