Ta lärdom av britterna

Det är en vacker symbolik som även avspeglar sig i det som händer innanför Westminsters väggar. När kungen i mitten av 1600-talet försökte hävda sin rätt att sätta sig över parlamentet slutade det i att Storbritannien under ett decennium styrdes som en republik. Än i dag får monarken inte gå in i underhuset.

Debatterna som tar plats i den biblioteksgröna kammaren, där konservativa Tories och arbetarpartiet Labour sitter på vardera långsidan, är i sig en relik från tiden då de satt i ett kapell med kyrkbänkarna vända mot varandra. Formatet ger debatter lika dramatiska som brittiska realityserier och får livesändningar från Sveriges riksdag att likna Den stora älgvandringen.

Efter att tyska bomber förstört delar av Westminster 1941 fanns det de som ville bygga om underhuset likt det svenska. Winston Churchill stretade emot genom att hävda att först formar vi våra byggnader, och efteråt formar våra byggnader oss. Genom sin form hade kammaren lagt grunden för det brittiska tvåpartisystemet och kärnan i demokratin.

Det är enkelt att fascineras av brittisk politik och historia, och dess eftermäle i omvärlden. Men frågan är vad landet spelar för roll framåt. I en svensk kontext kan brittisk politik stundvis verka främmande och efter en sju år lång brexitprocess känns landet mer avlägset än tidigare. Nyligen enades också London och Bryssel om Windsor-ramverket som reglerar handel till och från Nordirland.

Britterna har blivit mer isolerade från Sverige och Europa, med högre trösklar för både varor, kapital och människor. Och det svider. Jämfört med ett scenario där Storbritannien stannat kvar i EU så har BNP blivit mer än 5 procent lägre, investeringarna backat 11 procent och varuhandeln minskat med 7 procent fram till juni i fjol. Tanken på hur en exit hade slagit mot ett litet och omvärldsberoende land som Sverige förskräcker.

Om denna mer marginaliserade brittiska roll i den europeiska ekonomin och handeln har det talats mycket. Men styrkan i en nation sitter inte enbart i värdet av det som passerar över gränsen. En stor roll ligger också i vilket inflytande den har över våra tankar och vårt agerande. Idéer betalar inte tull utan färdas över Engelska kanalen som vore det vilket frihandelsområde som helst.

Bortom arkitekturen hade Churchill rätt i att de institutioner vi bygger upp formar oss, vår kultur och våra värderingar. Och en av de starkaste brittiska institutionerna är deras liberala idéarv. Med en stark frihetlig tradition och marknadstillvänd ekonomi har britterna fortsatt en viktig roll att spela, inte minst för likasinnade Sverige.

Inför det brittiska valet som väntas nästa år är väljarnas mest prioriterade frågor ekonomin, sjukvården, migrationen, miljön. Tätt därpå följer brexit och kriminaliteten. Inte alls olikt den svenska debatten. Om man tar hänsyn till olika nationella förutsättningar går det utmärkt att dra politiska lärdomar utifrån dessa. Och på gott och ont är brittisk politik som källa till inspiration ännu inte uttömd.

Det märks ibland i svensk debatt. Finansminister Elisabeth Svantesson låter stundtals förvillande lik den konservativa premiärministern Rishi Sunak när hon talar om inflationen, ökade levnadskostnader och när det egentligen är rätt tid för sänkta skatter. Efter att Liz Truss i höstas tvingades avgå som premiärminister efter bara 44 dagar, till följd av svindlande elbidrag och ofinansierade skattesänkningar i hundramiljardersklassen, har britterna nu det högsta skattetrycket sedan andra världskriget.

Att den svenska borgerligheten betraktade spektaklet och blev avskräckt, precis som Sunak och de konservativa som nu höjer skatterna, var en lågoddsare. Detta trots att den brittiska statsskulden på nästan 100 procent av BNP är väsentligt mycket högre än den svenska. Truss försökte efterlikna Margaret Thatcher, men glömde att den sistnämnda faktiskt prioriterade ordning i ekonomin och en budget i balans. Att alla skattesänkningar inte är varandra lika är något som även den svenska regeringen kan behöva påminnas om.

Ett område där det däremot finns skäl att inspireras av även dagens konservativa britter är miljön. Redan 1989 talade Thatcher om behovet av att hantera den globala uppvärmningen, samtidigt som hon pekade ut miljörörelsens hyckleri om kärnkraften, belyste vikten av tillväxt för att betala för miljöskydd och lyfte företagen som lösningen för nya gröna innovationer. Det är en linje som de konservativa fortsatt på.

Under David Cameron banades väg för utfasning av kolkraft och utbyggnaden av havsbaserad vindkraft, under Theresa May togs lagstiftning om skarpa klimatmål, Boris Johnson planerade för ny kärnkraft och utlovade en grön industriell revolution. Rishi Sunak har i sin tur siktet inställt på energisäkerhet, bland annat genom investeringar i förnybart och förändrade tillståndsprocesser, som ett sätt att både minska hushållens kostnader och ställa om på samma gång.

Hade fler borgerliga följt i deras fotspår tidigare hade debatten sannolikt sett annorlunda ut även i Sverige.

Trots en ny, mer distanserad, ekonomisk relation kan vi fortfarande i många delar lära oss politiskt av britterna. Både vad vi borde göra, och vad vi borde låta bli att följa efter. Vad gäller handeln efter brexit lär svenska företag fortsätta att söka sig till London. Trösklarna har blivit högre men värdet av att komma dit är stort.

Att Storbritannien lämnat EU förtar inte dess roll som en viktig marknad och frihetlig kraft i världen.