Ta inte bort självrisken från sjukförsäkringen

Det vore olyckligt om regeringen får igenom denna politik – det skulle vara en omsvängning bort från det som har gällt i decennier på svensk arbetsmarknad, oavsett vilka partier som har lett landet.

Karensdagen heter numera karensavdrag. Detta för att avdraget för den första dagen ska vara lika stort oavsett hur många timmar man skulle ha jobbat.

2020 togs karensavdraget bort, tillfälligt, fram till den 31 mars 2022, alltså nästa vecka. Det var en del av den omfattande kompensationspolitiken under pandemin.

Under pandemin har LO intensifierat kravet att karensavdraget ska slopas, men nu har argumenten inte längre att göra med just smittspridning, utan jämlikhet. Detta synsätt har, via S-kongressen, nu lett till en regeringsutredning. Resonemanget handlar om att stora delar av arbetsmarknaden inte kan jobba hemifrån när de är sjuka, utan faktiskt måste vara sjukskrivna.

Hos LO har den här saken plötsligt blivit den akuta orättvisan på arbetsmarknaden, som om det inte fanns stora skillnader på ett mer övergripande plan.

Den som vill strama åt sjukförsäkringen kan få höra från vänsterhåll att det handlar om en försäkring, som man har betalat till från löneutrymmet - och att man därför inte kan behandla utbetalningarna som statliga bidrag. Man har helt enkelt rätt till sin ersättning.

Men alla försäkringar har en självrisk, annars överutnyttjas de. Det gäller hemförsäkringen, bilförsäkringen – och sjukförsäkringen. Även arbetsgivarna har en självrisk eftersom de två första veckorna betalas av arbetsgivaren. När dessa självrisker infördes i början av 1990-talet halverades sjuktalen.

Nu är pandemin över och det är läge att påminna sig om vilken kostnadsbomb som sjukförsäkringen har varit, både på grund av de långa sjukskrivningarna, och de korta.