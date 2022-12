Ta fram en strategi för försvarsindustrin

En liknande kursuppgång har skett i brittiska BAE Systems, som bland annat äger Hägglunds i Örnsköldsvik och Bofors i Karlskoga. Bakom värdestegringarna ligger det självklara faktum att vapen av olika slag behövs om ett land ska kunna försvara sig.

Denna insikt borde politiker och fondförvaltare rimligen ha haft redan före krigsutbrottet. Då hade uppvaknandet inte blivit lika bryskt. Men till deras försvar ska sägas att de i alla fall hade vett att snabbt byta fot.

Det finns nu en bred politisk enighet om att Sverige hör hemma i Nato och att vi behöver en större och starkare försvarsmakt. Baserat på den nya försvarspolitiska inriktningen ska utgifterna för försvaret öka till 2 procent av BNP 2026. Anslaget för anskaffning av materiel kommer att fördubblas – från cirka 20 miljarder kronor i dag till 43 miljarder.

Lika viktigt är det snabba skiftet bland banker och fondförvaltare. Att köpa aktier i eller låna ut pengar till försvarsföretag är inte längre tabu utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Därmed är ett stort hinder för försvarsindustrins förmåga att attrahera kapital undanröjt, vilket påskyndar utvecklingen av ny teknik, som artificiell intelligens, cybersäkerhet och kvantteknik.

Men den snabbt ökande efterfrågan på vapen och ammunitionen har skapat nya problem. Enorma mängder granater förbrukas i Ukraina. Merparten av de Nato-standardiserade artillerigranater som Ukraina använder kommer från lager i väst. Landet avfyrar uppemot 5 000 sådana per dag, medan USA endast tillverkar 14 000 per månad, skriver generalen Mick Ryan i The Sydney Morning Herald.

Lagren i väst krymper alltså snabbt. Det som inte får ske är att Ukrainas krigsansträngningar hämmas av att brist på ammunition. Dessvärre ligger det i farans riktning. Trots att den amerikanska försvarsindustrin håller på att anpassa sig till den ökade efterfrågan väntas kvantiteterna inte växa nämnvärt förrän 2024.

Under de senaste decennierna har det skett en konsolidering i försvarsindustrin. Tillverkarna har blivit färre. Materielen produceras för långsamt och i för små kvantiteter sett till vad som krävs för att kunna rusta upp det egna försvaret och samtidigt fortsätta att bistå Ukraina.

Ett annat problem är att framförhållningen hos beställarna är dålig. Som denna sida tidigare har uppmärksammat har beställningarna till försvarsindustrin obegripligt nog inte ökat nämnvärt efter krigsutbrottet. Saab har exempelvis bara fått enstaka ordrar, bland annat på pansarvärnsroboten NLAW, som en direkt följd av kriget.

Krigförande länder har inte tid att vänta utan behöver vapen på studs. Detta ställer stora krav på inköpande myndigheter, som Försvarets materielverk, FMV. Rutiner för att upphandla och leverera materiel måste anpassas till en värld där snabbhet och flexibilitet är vägledande.

Risken är att FMV och dess utländska motsvarigheter lägger sina beställningar samtidigt. Den uppenbara följden av det är att alla inte kan få det de har beställt. Detta måste undvikas. En fungerande materielförsörjning kräver att inköpande myndigheter för en kontinuerlig dialog med försvarsindustrin så att den kan planera långsiktigt.

Det är försvarsminister Pål Jonsons uppgift att se till att FMV kan agera utifrån de krav som det nya osäkra omvärldsläget ställer. Men Jonsons uppgift är större än så. Sverige behöver en strategi för försvarsindustrin.

En sådan strategi skulle skapa tydlighet kring försvarsindustrins roll, inte bara för Sveriges försvar utan även för Natos. Långsiktigheten är nödvändig för att försvarsindustrin ska våga anställa, investera i ny teknik och bygga ut fabriker.

Strategin måste också innefatta exporten. Bolagen behöver få tydliga besked om vad man får sälja och till vem. Sverige har med sin teknikintensiva försvarsindustri alla möjligheter att bli ett viktigt tillskott till Natos och EU:s gemensamma försvar och krishantering.

Varje regering som tar Sveriges säkerhet på allvar bör prioritera försvarsindustrin. De frågor som har präglat 2022 kommer dessvärre att prägla även det kommande året. Att långsiktigt säkra tillgången till vapen och ammunition är en investering i västs säkerhet och Ukrainas överlevnad.