Sveriges viktigaste generationsväxling

De båda tillhörde den tredje generationen i det växande imperiet. Nu är den nionde generationen på väg in i maktens centrum, om än med små steg.

Familjeföretag har en omistlig roll som stabiliserande kraft när dagens lättflyktiga kapital rör sig mellan världens finansmarknader utan att någon djupare analys alltid ligger bakom. Det gäller inte minst indexfonder och högfrekvenshandel som styr en stor del av rörelserna på börserna.

Familjer går inte ur sina positioner för att vinsten i ett av deras noterade bolag kommer in under förväntan under ett par kvartal. De arbetar för att förbättra utvecklingen framåt. De slåss för sin långsiktiga överlevnad.

Wallenbergsfären är inte något familjeföretag i traditionell bemärkelse, familjemedlemmarna har marginellt direktägande i bolag.

De är inte personligen omåttligt rika, och hamnar aldrig i topp på miljardärlistorna, även om det dåvarande familjeöverhuvudet Peter Wallenberg vid sin död 2015 lämnade efter sig aktier till ett värde av en miljard kronor. Men de styr genom styrelsearbete i familjestiftelserna en betydande del av svensk industri.

Vid sidan av den amerikanska fondjätten Black Rock är Wallenbergsfären en av de dominerande ägarna på Stockholmsbörsen. Familjen måste betraktas som ägare av kött och blod, i motsats till institutionerna. Medlemmarna fattar beslut med både hjärnan och hjärtat.

När det gäller att skifta från det gamla till det nya är facit blandat. Men företrädarna har genom åren uppenbarligen gjort mer rätt än fel, eftersom de har behållit sin starka position trots dramatiskt ökad konkurrens.