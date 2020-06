Sverige tjänar på att stärka eurozonen

Tillsammans med Österrike, Danmark och Nederländerna har vi, på grund av vår restriktiva hållning till EU:s satsningar, fått öknamnet The Frugal Four. I februari var gruppen emot att öka budgeten med någon procentenhet, nu har den opponerat sig mot stödpaketet på 750 miljarder euro (motsvarande 4 procent av EU:s BNP) som EU-kommissionen föreslagit. Det är en isolationistisk politik.

Oron för att isoleras har också fått de fyras gäng att med Stefan Löfven i täten skriva en debattartikel ”Frugal four warn pandemic spending must be responsible” i Financial Times nätupplaga (16/6).

Löfven upprepar hållningen att stöden bör vara lån, inte bidrag, men skriver att ”Vi fyra är beredda att komma överens om en krisåterhämtningsfond och budgeten för 2021-2027”...vi är övertygade om att vi kan hitta en kompromiss...”. De fyra kan tänka sig att kompromissa, men det är viktigt att ”ta ansvar”. Något som alltså Stefan Löfven gör men inte Angela Merkel som är positiv till stödet?