Sverige måste agera för att förhindra terrordåd

Barer och pubar besköts. Många var ute de sista timmarna innan midnatt, när Österrike återigen stängde ned i virusets andra våg. 14 personer skadades, flera av dem allvarligt. En gärningsman sköts ihjäl av polis vid attacken. Han bar automatvapen, ett fejkat bombbälte och var IS-sympatisör, enligt landets inrikesminister.

Fördömandena har varit skarpa. Kanske allra mest från Frankrikes Emmanuel Macron, som kort därpå uttryckte sitt stöd för de österrikiska medborgarna. ”Våra fiender måste veta vilka de har med att göra. Vi kommer inte göra några eftergifter”.

Frankrike har den senaste tiden drabbats av flera islamistiska terrordåd. I september gick en gärningsman till attack med kniv utanför Charlie Hebdos tidigare lokaler i Paris. För mindre än en månad sedan fick en lärare halsen avskuren i en förort till huvudstaden. För mindre än en vecka sedan mördades flera personer i ett attentat i en kyrka i Nice.

Vassa uttalanden om islam efter dåden har gjort att Emmanuel Macron och Frankrike blivit föremål för vrede i flera länder i bland annat Mellanöstern. Läget är spänt. Men efter att Österrike fallit offer för terrorismen står det klart att fler länder än Frankrike bör vara på sin vakt.

I Sverige finns ett hundratal radikaliserade individer som återvänt från strider med IS och andra våldsbejakande organisationer. Just nu är fyra återvändande IS-kvinnor på väg till Sverige med sina barn. Sett till folkmängd är Sverige det europeiska land där näst flest medborgare anslöt till IS, Göteborg den stad där terrororganisationen rekryterade flest medlemmar.

Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) är terrorhotet mot Sverige under 2020 fortsatt förhöjt. Hotnivån innebär att terrorattentat kan ske under året. De senaste terrordåden i Europa gör att hotbilden behöver tas på än större allvar.

Att fördöma dåden i Österrike och Frankrike är nödvändigt, men otillräckligt. Det behövs ytterligare beredskap för att förhindra ett liknande dåd i Sverige.