Sverige klarar sin kris

Global inbromsning, tysk avmattning, brittisk exceptionalism, handelskrig över Stilla havet och så den amerikanska presidentens nattliga volatilitet på Twitter gör att allt ser mer osäkert ut. Börsen hämtar andan, Konjunkturinstitutet spår radikalt sämre tillväxt.

Kommer näringslivet till slut ikapp den sedan länge dystra internationella politiken?

Kanske det, men svenskt näringsliv och den svenska staten är sällsynt väl rustade för en lågkonjunktur.

När AB Volvos vd Martin Lundstedt fick frågan om framtiden sa han att ett bolag som Volvo klarar sämre tider. Han är inte ensam om den bedömningen. Svenska arbetsmarknadsregler till trots, och delvis på grund av dem, är bolagen snabba på att ställa om och minska kostnader. Det är billigt att friställa personal i Sverige. Facket arrangerar inga strejker men turlistan för vem som ska gå. Omskolningsmekanismerna är effektiva. A-kassan inbjuder inte till drönartillvaro. Socialdemokraterna har hållit fast vid alliansens arbetslinje.

Man ska heller inte underskatta den mentalitetsförändring som alliansåren gav. Sverige sjuder av företagsidéer. Ungdomar vill bli entreprenörer. Studenter hinner knappt ta en examen innan de har företag. Det är lätt att starta bolag, lätt att testa nya medarbetare utan att binda upp sig och lätt att få kapital om idén är bra. Stockholm är en av världens bästa jaktmarker för kapitalägare som letar nya unicorns.

Det innebär inte att allt är bra i svensk ekonomi och på svensk arbetsmarknad, men läget är mycket bättre än inför tidigare nedgångar.

Det gäller även statsfinanserna. Den svenska statsskulden är snabbt på väg ned under 20 procent av BNP. Om man inkluderar kommunernas skulder och räknar på den så kallade Maastrichtskulden, faller vi snart under det intervall kring 35 procent som man tidigare har rekommenderat som lagom. De låga räntorna gör att räntekostnaderna ligger under tio miljarder svenska kronor per år.